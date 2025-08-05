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Георги Петков: Отивам да се забавлявам и очаквам най-доброто

Евгени Николов от Евгени Николов
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Спорт
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Спринтьорът ще дебютира на европейско първенство при юношите.

Георги Петков
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Георги Петков даде специално интервю пред БНТ преди европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г.

Тази сутрин българската делегация замина за финландския град Тампере, където ще се проведе шампионата на Стария континтент.

Петков ще дебютира на европейско първенство при юношите с лично най-добро постижение от 10.42 секунди, което му донесе успеха на Балканиадата до 20 г. в Крайова.

"Тръгвам със супер настроение. Отивам да се забавлявам и очаквам най-доброто", заяви Петков.

"Прегледах конкуренцията, но смятам, че съм сериозен съперник и мисля, че мога да се преборя с тях", категоричен бе той.

"Мисля, че мога да постигна още по-силен резултат от 10.42 и ще видим докъде ще стигнем. Надявам се до финала", сподели Георги Петков.

БНТ 3 ще излъчи европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере

Вижте цялото интервю във видеото!

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Гледайте преките предавания от 7 до 10 август!
Чете се за: 00:27 мин.
#Георги Петков лека атлетика #европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки в Темпере 2025

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