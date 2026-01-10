Спартак (Варна) привлече защитник

Спартак Варна привлече Борис Иванов от Пирин Благоевград. Той е на 24-години и играе на поста ляв краен защитник. Иванов е третото ново попълнение на „соколите“, като преди това в състава пристигнаха Димо Кръстев (от Фиорентина) и Петър Принджев (от Ямбол 1915).

„Добре дошъл, Борис Иванов!", написаха от клуба.

Той е на 24 години, висок 1,86 м. Последователно играе за Струмска слава, ЦСКА 1948, Литекс, Добруджа и Пирин.