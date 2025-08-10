Сияна Бръмбарова остана десета в скока на дължина в Тампере

Сияна Бръмбарова завърши на десето място във финала на скок дължина на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки в Тампере (Финландия).

17-годишната българка остана с постижение от 6.05 метра във втория си опит, което бе недостатъчно тя да се нареди в топ 8 и да опита да го подобри. В първия си скок състезателката на Любомира Бръмбарова постигна 5.94 метра, а в третия направи фал.

Титлата заслужи унгарката Бори Рожахеги с 6.46 метра, среброто завоюва британката Тея Браун с ново лично постижение от 6.44, а Диана Мирошниченко (Украйна) и Айла Халберг Хосаин (Швеция) скочиха 6.37 м, но бронзът отиде при украинката, която имаше по-добър втори скок.

Така българското участие на шампионата на Стария континент до 20 г. приключва с два медала, извоювани от Зинга Барбоса Фирмино (бронз) в тройния скок и от Християн Касабов (сребро) на 110 метра с препятствия.