Стилиян Орлинов осигури първия български финал на европейското в Тампере

Стилиян Орлинов осигури първия български финал на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки в Тампере (Финландия). Най-младият роден представител, едва на 15 години, узакони дебюта си на шампионат от такъв ранг с класиране на финал в скока на дължина.

Възпитаникът на Атанас Иванов затвори квалификацията с постижение от 7.28 метра. Българинът постигна този скок в последния си опит, което го класира на 12-о място, измествайки първия отвън - Роко Мартинели (Италия), със само един сантиметър.

Пресявката спечели чехът Петър Майндълшмид със 7.82 м.

Финалът в скока на дължина ще бъде излъчван по БНТ 3 и на нашия сайт на 8 август, петък, от 19:15 ч.

