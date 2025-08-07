Георги Петков не намери място в полуфиналите на 100 м в Тампере

Георги Петков отпадна в квалификациите на 100 метра гладко бягане на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки в Тампере (Финландия).

18-годишният българин стартира добре в третата от общо 6 серии, но в крайна сметка завърши последен с време от 11.16 секунди. Състезателят на Мирослав Радуканов остана на едва 39 стотни от победителя Лени Шартьор (Франция).

Най-бърз в пресявките бе британецът Теди Уилсън с 10.54 сек, а полуфиналите се затварят от шведа Хуго Кюндиг с 10.92.

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки по БНТ 3!