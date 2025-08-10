Войната в Газа: Израелският премиер защити военния план за Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че планът за превземане на град Газа е "най-добрият начин да бъде прекратена войната" и да бъде победен Хамас.

Той увери, че страната му няма друг избор, освен да победи палестинската групировка. Нетаняху очерта основните цели на израелския план, които включват демилитаризация на Газа, „пълен контрол на сигурността“ от страна на израелската армия и установяването на управление от цивилна администрация без израелско участие.

Съветът за сигурност на ООН провежда спешно заседание, заради военния план на Израел. Преди срещата Великобритания, Франция, Дания и Гърция излязоха със съвместно изявление, в което призовават израелския план да бъде отменен.