Преди срещата Тръмп - Путин: ЕС и Киев срещу договорка без Украйна

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас заяви днес, че всяко споразумение между Вашингтон и Москва за край на войната в Украйна трябва да включва Киев и Европейския съюз. Калас свиква утре извънредна среща на външните министри от общността за обсъждане на следващи стъпки. Украинският лидер благодари на европейските лидери за подкрепата на исканията му за участие в мирните преговори. Белият дом вече изтъкна, че президентът Тръмп е отворен за участие на Зеленски, но засега се подготвя единствено двустранна среща с Путин на 15 август в Аляска. Според Москва още няма условия за среща Путин - Зеленски.

Всяко решение без Украйна ще бъде "мъртвородено" и неработещо, подчерта украинският лидер. Според него пътят към мира не може да бъде определен без Украйна. Зеленски се обяви за силни и надеждни гаранции за сигурност, които ще позволят на Украйна да защитава своя суверенитет и териториална цялост. В общо изявление лидерите на Великобритания, Франция, Германия, Италия, Полша, Финландия и Европейската комисия изтъкнаха, че всяко дипломатическо решение трябва да защитава жизненоважните интереси на Украйна и Европа.

Тръмп вече намекна, че потенциално споразумение може да включва "размяна на територии за доброто и на двете страни". Киев заподозря бъдещ натиск да отстъпи още територии. Европейски представител съобщи, че Старият континент е представил алтернативно предложение на американското, но не съобщи подробности.

Володимир Зеленски - президент на Украйна: "Нуждаем се НЕ от пауза в убийствата, а от истински, траен мир. Не от прекратяване на огъня в някакво бъдеще, след месеци, а незабавно. Президентът Тръмп го каза и аз напълно подкрепям тази позиция. Всеки може да види тактиката на Путин. Той се страхува от санкции и прави всичко, за да ги избегне. Путин иска да размени пауза във войната, в убийствата, за легализиране на окупацията на нашите земи."

Международното право е ясно - всички временно окупирани територии принадлежат на Украйна, посочи днес ръководителят на дипломацията на Евросъюза Кая Калас. Тя изтъкна, че Съединените щати имат силата да принудят Русия да преговаря сериозно.

„Споразумението не трябва да предоставя трамплин за по-нататъшна руска агресия срещу Украйна, трансатлантическия съюз и Европа“, подчерта Калас в навечерието на свиканата от нея среща на външните министри от Евросъюза.

Руски представители обвиниха Европа в опит да осуети усилията на Доналд Тръмп в Украйна. Наблюдатели тълкуват избора на Аляска за място на срещата Тръмп - Путин като сигнал към Стария континент.

Сергей Радченко - университет "Джонс Хопкинс": "Мисля, че провеждането на срещата на върха далече от Европа, изключвайки Европа, е начин за Путин да заяви "Вижте, Европа няма значение". Имаме собствени отношения със Съединените щати и в действителност сме съседи. Ще говорим за наши си неща, които между другото, включват и Украйна и вие не сте включени. Това е посланието към европейците."

Германският канцлер Мерц изрази надежда, че Зеленски ще присъства на срещата Тръмп - Путин в петък. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс обяви, че Вашингтон ще поддържа отворен диалога с Украйна и нейния лидер.



Междувременно петима души загинаха при руски удари в украинските области Запорложие и Донецк, две са жертвите от украински бомбардировки в Русия. Поразена е била руска петролна рафинерия в Саратов на близо хиляда километра от фронтовата линия.