Потушен е пожарът край Банкя, огънят достигна на 20 метра от къщите

Пожар горя този следобед и в района на Банкя и манастира "Св. Петка". Близо 300 декара тревни площи и борова гора се запалиха до село Клисура. Огънят е локализиран и вече е потушен. Няма опасност за неселението, уверяват от "Район Банкя" .

По информация на местната управа огънят е стигнал на метри от къщите на жителите на Клисура, но е бил потушен своевременно.