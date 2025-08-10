Потушен е пожарът край Банкя, огънят достигна на 20 метра от къщите

В гасенето му се включиха 9 пожарни, четири водоноски, екипи на дирекция "Аварийна безопасност" към Столична община и доброволци
Пожар горя този следобед и в района на Банкя и манастира "Св. Петка". Близо 300 декара тревни площи и борова гора се запалиха до село Клисура. Огънят е локализиран и вече е потушен. Няма опасност за неселението, уверяват от "Район Банкя" .
По информация на местната управа огънят е стигнал на метри от къщите на жителите на Клисура, но е бил потушен своевременно.
Тодор Тодоров, ПБЗН - София: "Локализиран е в момента, работи се по локални огнища, които са в горялото. Доизгасяват се. Най-вероятно е тръгнал от суха трева. За пожара са изпратени 9 пожарни екипа от столицата. Имаме съдействие от Столична община с техни екипи. Водоноски са организирани."
Камелия Димитрова, кметски наместник на с. Клисура: "До къщите беше до 20-тина метра. Аз бях там до 20-тина метра. Възрастни хора на инвалидна количка. Него не знаехме дали ще стигне до къщата, но беше овладяно."
Румен Александров, общински съветник: "За пожара разбрахме от местни хора и веднага, аз като местен човек - организирахме с приятели от Банкя и се включихме в гасенето."
"С мой приятел, който ми се обади и каза, че възникнал тук пожар и се качихме, каквото можем да помогнем на пожарните екипи."