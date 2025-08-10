БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Пожар гори и в района на Банкя

Няма опасност за населението, работи активно за окончателното потушаване на пожара

Пожар гори и в района на Банкя
В местността към село Клисура, район Банкя, е възникнал пожар. Районната администрация поддържа постоянна връзка с екипите на място, които включват звена на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община и служби на Пожарна безопасност и защита на населението. Това заявиха от Столична община - район "Банкя".

Няма опасност за населението, тъй като екипите и доброволците успяха да предотвратят разпространението на огъня към селото. В момента се работи активно за окончателното потушаване на пожара. На място са ангажирани водоноски, професионални екипи и доброволци.

Ако се наложи включването на допълнителни доброволци, районната администрация ще организира тяхното участие, за да се гарантира безопасността на всички.

"Призоваваме гражданите без необходимата подготовка и екипировка да не се излагат на риск, тъй като ситуацията се управлява от обучени специалисти", заявяват от Столична община - район "Банкя".

На място присъства кметският наместник Камелия Димитрова и Румен Александров, общински съветник и заместник-председател на Комисията по ред и сигурност към Столична община, който следи отблизо развитието на ситуацията също. Кметът на район "Банкя "Рангел Марков заяви, че ще информира при всяка нова информация и моли за запазване на спокойствие.

