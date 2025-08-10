Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция

Земен трус с магнитут 6,1 разтърси западната турска провинция Балъкесир, съобщи турската агенция за бедствия и аварии. Трусът е усетен и у нас.

Земетресението е на дълбочина 10-11 километра. Усетено е в редица градове включително Истанбул и Измир, обявиха властите, които засега не съобщават за жертви. Аварийни екипи незабавно са пристъпили към инспекции край Истанбул и съседните провинции, но досега не са регистрирани нежелателни явления, написа в социалната мрежа Екс вътрешният министър Али Йерликая.

Според видеа, разпространени от турски медии, има рухнали сгради в провинция Балъкесир. Минути след първия трус е последвал вторичен с магнитут 4,6. Турция е страна с много разломи и в миналото сеизмичната активност е причинявала много жертви и разрушения.

Трусът притесни жителите на морския град, които живеят на по-високите етажи на сградите. В социалните мрежи местните съобщиха, че са получили известия на телефоните си.

По данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център земетресението е регистрирано в 19:53ч. българско време.

По темата работи и Елиана Цанова.