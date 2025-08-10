БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в...
Чете се за: 01:55 мин.

Да срещнеш своя идол: Ирина сбъдна мечтата си да прегърне Дженифър Лопес

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Силвия Русенова
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Тя е сред малцината, които могат да се похвалят с това, че певицата става нейн последовател в Инстаграм

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Истинска ВИП среща с Дженифър Лопес сбъдна най-голямата мечта на Ирина Гордикова от Варна да види попзведата на живо. Това се случва на концерт в Будапеща, след като майката купува ВИП билети като изненада за рождения ден на Ирина. С помощта на мениджъра на Джей Ло, срещата на двете очи в очи, се осъществява и дори си разменят целувки.

За Ирина Горидкова да види на живо Дженифър Лопес е най-голямата мечта в живота. Не успява да я осъществи до момента, в който нейната майка й прави изненада за рождения ден, като купува голдън ВИП билети за концерта на поп звездата в Будапеща. Тези билети обаче не включват лични срещи с певицата. Но след разговор с мениджъра на Джей Ло, той е толкова впечатлен от ентусиазма на варненката, че ѝ осигурява истинска ВИП среща със звездата.

Ирина получава повече време с Дженифър Лопес от останалите фенове и вместо три снимки, фотографът й прави 10.

"Тя ме вкара вътре, снимахме се и тя започна с това: „Здравей, как си?“ И аз ѝ казах също: „Здравей, добре съм“. Това е една много голяма мечта и ѝ обясних, че от детската градина си мечтая да се видя с нея. Тя обеща, че ще дойде в България, но не се знае кога. Наистина се надявам да дойде и то в нашия прекрасен град Варна. Тя ме прегърна, целуна ме, а аз също с голямо удоволствие я прегърнах. За мен беше едно изключително изживяване.“

Ирина няма да се похвали с автограф, но е сред малцината, които могат да се похвалят с това, че певицата става нейн последовател в Инстаграм.

"Казаха без селфита, без химикалки, но за мен автографът не е толкова важен. За мен беше самата емоция, това да я прегърна. Аз й казах на Дженифър Лопес: "Може ли да ме последваш в Инстаграм" и тя отиде и извика асистентката си и каза, на това момиче: "Запиши координатите, за да я последвам и след половин час гледам Дженифър Лопес ви последва. И, какво би искал човек? "

За първи път Ирина се среща със знаменитости в първи клас, когато майка й започва да я води на театър.

"Аз съм един обикновен човек, който иска да се запознае с идолите си. Аз си ги подбирам, честно казано, не кой да е."

Засега Ирина смята, че е осъществила всички желани срещи със знаменитости, благодарение на своята майка. А те никак не са малко – повече от 500. Сега, момичето иска да върне жеста като започне работа по специалността си, спести пари и осъществи мечтата на майка си, да посети Рим.

