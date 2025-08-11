Пожарът в община Средец: Няма опасност за населени места

Продължава борбата с огнената стихия и в община Средец. Пожарът е на около километър от село Сливово, откъдето тръгна огъня. Заради силния вятър пламъците се разрастнаха и обхванаха землищата на съседните две села Синьо Камене и Гранитец. Огнената стихия прехвърли и в съседната област - Ямбол.

Към момента на терен са изпратени 10 противопожарни автомобила, а през вчерашния ден се включи и военен хеликоптер “Кугър”. Тежка техника прави просеки, за да се ограничи пожара и той да не навлезе в населените места. По информация на пожарната служба в Бургас има изгоряла необитаема постройка край село Сливово. Огънят е на няколко фронта, като е обхванал широколистна растителност в труднодостъпен терен. Остава в сила и бедственото положение за трите села.