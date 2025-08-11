БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Стихията в Пирин: Три огнища са се разгорели над село Илинденци

от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
Стихията в Пирин: Три огнища са се разгорели над село Илинденци
Снимка: БГНЕС/Архив
Отново се разгоря пожарът в Пирин. Заради високите температури и вятъра, 3 вътрешни огнища се пламнаха над село Илинденци, където пожарът е овладян, но не и потушен. Огънят бушува в района трета седмица.

Над 100 човека са на терен, за да помагат за гасенето на пожара. Две от огнищата са в труднодостъпен терен, където не може да стигне противопожарна техника и гасенето е на ръка. Към момента няма опасност за близките населени места.

Иван Ризов, директор на ДГС - Струмяни: "Във вчерашния ден, късно след обяд, се разгоряха три огнища основно. Едно е на територията на община Струмяни, другите две са на територията на община Сандански, като тези на територията на община Сандански са вече високо горе в планината, където няма проходимост, няма пътища и екипите всичките ще ходят пеша до тях. Отнема минимум час, даже може и повече. За момента нямаме информация дали ще се включи летателна техника, но със сигурност ще помогне, защото, както казахме, много е труден теренът, ходи се много време пеша и е трудно да се качи вода по друг начин. Опасността е в следобедните часове, когато температурите са високи и излиза вятър. Надявам се наземните екипи, вече тръгнаха до обяд, да локализират пожара и да не се разраства повече."

Атанас Стоянов, кмет на Сандански: "Към настоящия момент няма пряка, непосредствена опасност за жителите на село Лиляново, на село Плоски, на село Илинденци. Да, димът създава известен дискомфорт от гледна точка на замърсяване на въздуха. Надявам се това да отшуми, с оглед на това, че няма вятър към настоящия момент, но ситуацията продължава да бъде наистина сложна и това довежда днес до едно масивно присъствие на пожарникари, на служители на горски стопанства в Струмяни, Сандански, на военни и доброволческите отряди."

