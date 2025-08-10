БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в...
ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Отново се разгоря пожарът в Пирин

от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
Няма опасност за населени места

Отново се разгоря пожарът в Пирин.

Заради високите температури и вятъра в следобедните часове днес, три вътрешни огнища се разгоряха над село Илинденци, където пожарът е овладян, но не и потушен. При едно от огнищата огънят е тръгнал към река и се очаква сам да загасне. Друго от огнищата се насочва към територията на Национален парк Пирин, но все още не е навлязло там.

По последна информация огънят там е върхов. На терен има противопожарни коли, пожарникари, служители на ЮЗДП, които дежурят и навлизат да гасят, където това е възможно и безопасно.

Димът от разгорелите се огнища се вижда от град Кресна, Благоевград и най-вече от Сандански.

Няма опасност за населени места. Работата и наблюденията на терена продължават.

