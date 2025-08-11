Заразата се разраства: Открито е ново огнище на шарка по овцете в стадото на Аграрния университет в Пловдив

Продължават засилените мерки срещу разпространението на шарка по дребните преживни животни в цялата страна. Най-много огнища на заразата, над 100, са концентрирани в Пловдивския регион. Много от заболелите животни вече са умъртвени, но някои стопани са притеснени, че ако загубят стадата си, ще бъдат безвъзвратно унищожени и някои типични местни породи, които все по-малко фермери отглеждат.

Застрашени са типично български овце, част от националния ни генофонд. През последните около 40 дни, откакто се развихри шарката на територията на Пловдивска област, 50 процента от стадата, които са отглеждани и развъждани в областта, вече са унищожени— това са около две хиляди глави овце.

проф. Дойчо Димов, Сдружение за отглеждане и развъждане на Маришките овце: "България е на път да загуби част от националния си генофонд, тъй като ядрото на двете породи е съсредоточено в Пловдивска област и докато при породата "Вакла маришка" все пак имаме едно по-широко разпространение в няколко области, стадата на "Бялата маришка овца" са концентрирани главно в Пловдивска област и при това шеметно разпространение на заразата по стадата и според мен неправилната оценка на риска в тази ситуация от страна на Българска агенция по безопасност на храните, България е възможно да загуби част от този генофонд, който е опазен вече в продължение на 35 години. Нашето сдружение полага усилие за тяхното съхранение, усъвършенстване, разпространение и т. н."

Ново огнище е регистрирано в Аграрния университет.

"Вчера общинският ветеринарен лекар взе проби в стадото на Аграрния университет, където се отглеждат и двете породи, но вече в това стадо има явни клинични признаци и според мен резултатите от пробите са повече от ясни и предполагам, че днес или утре ще бъде умъртвено, съгласно възприетата процедура за действие в такава обстановка."

На територията на Пловдив и на цялата страна са направени около 4000 проверки за нерегламентирана продажба или транспорт на животни от тези засегнати области.

