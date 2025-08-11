БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Чете се за: 01:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Румен Драганов: Подценяваме се, продаваме българския туристически продукт доста по-евтино

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Влизането в еврозоната ще даде възможност туризмът да направи едно тариране на мястото, на което се намира в Европа, тъй като ние сме подценили, според мен, туристическия продукт на България и го продаваме доста по-евтино. Така че, тук въпросът е вече на национално самочувствие да излезем от тази дупка "колко сме зле", а да станем нормалния член на европейското семейство по отношение на заплатите, по отношение на пенсиите, по отношение на това, което плащаме.

Това заяви в "Денят започва" проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и прогнози в туризма

"Не би трябвало да има страхове, които са свързани с приемане на еврото, с промяна на каквато и да е цена в туризма, по две причини. Първо, ние работим много отдавна с евро и второто, което е, че причината няма да бъде тази, не че влизаме в евро. Причините могат да бъдат най-различни, тъй като ние непрекъснато подобряваме туристическия продукт, увеличават се заплатите в туризма. Вече ние сме договорили 2026 година. Сега, в момента, тече договорният процес, какво да променим от 1 януари, тъй като договорите са подписани. Нещо повече ще ви кажа, на 12 ноември в борсата в Лондон, в World Travel Market, ние за първи път ще се сблъскаме с това какви продажби имаме за 2026 година, на какви цени. И плюс това, няма туристически сайт, който да казва, че никаква промяна на цената не може да има, след като вие веднъж сте внесли депозити и сте заплатили за туристическата услуга. Това е абсолютен императив. Така че всякакви спекулации, всеки, който ви каже, че ще има някакво увеличение с това основание, това е абсолютна лъжа", каза проф. Драганов.

Вижте целия разговор във видеото

#доста по-евтино #туристически продукт #проф. Румен Драганов #евро #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село Бачково
1
Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село...
БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
2
БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и...
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет, не е съгласно с твърденията на авиокомпанията
3
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет,...
Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция
4
Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция
Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти у нас
5
Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти...
Напрежение в триъгълника на властта: Спор между "Дондуков" 1 и 2 за разпореждането с държавните имоти
6
Напрежение в триъгълника на властта: Спор между...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
3
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
4
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
5
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
6
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...

Още от: България и еврото

Експерти: Засилените проверки за еврото водят до изкуствено вдигане на цени и риск за изрядния бизнес
Експерти: Засилените проверки за еврото водят до изкуствено вдигане на цени и риск за изрядния бизнес
Двойните етикети в левове и евро вече са задължителни - как да се предпазим от измами? Двойните етикети в левове и евро вече са задължителни - как да се предпазим от измами?
Чете се за: 04:07 мин.
Пощите са готови за обмяната на левовете в евро от 1 януари 2026 г. (ОБЗОР) Пощите са готови за обмяната на левовете в евро от 1 януари 2026 г. (ОБЗОР)
Чете се за: 04:22 мин.
Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на левове в евро – има 2230 станции в страната Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на левове в евро – има 2230 станции в страната
Чете се за: 03:07 мин.
В пловдивското село Катуница държат парите под мишница – и се готвят за еврото В пловдивското село Катуница държат парите под мишница – и се готвят за еврото
Чете се за: 05:52 мин.
Двойни цени в левове и евро вече са задължителни – какво се променя от днес? Двойни цени в левове и евро вече са задължителни – какво се променя от днес?
Чете се за: 06:57 мин.

Водещи новини

Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Жълт и оранжев код: Много горещо време, с температури до 40 градуса днес Жълт и оранжев код: Много горещо време, с температури до 40 градуса днес
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Пожарът в община Средец: Няма опасност за населени места Пожарът в община Средец: Няма опасност за населени места
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Един човек е загинал, а 29 души са ранени при вчерашното земетресение в Турция Един човек е загинал, а 29 души са ранени при вчерашното земетресение в Турция
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Процедурата по избор на състав за Комисията за противодействие на...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Над 1400 души бяха евакуирани в Испания, която се бори с горски пожари
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Заразата се разраства: Открито е ново огнище на шарка по овцете в...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ