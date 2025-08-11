Горещо и сухо време без капка дъжд до края на седмицата

Сухо, слънчево и горещо време цяла седмица с температури над 30° и нито капка дъжд.

Най-горещо ще бъде днес с опасно високи дневни стойности. Предимно над 35°, а в районите с оранжев код до около 40°.

Само на места по Черноморието ще останат под 30°. Освен това ще се задържи слънчево. Ще духа слаб, в източната половина от страната умерен вятър с посока от изток-североизток.

През нощта в Дунавската равнина и в Горнотракийската низина временно ще се усили. Само в югозападните райони ще бъде почти тихо.

И утре в Дунавската равнина и в Югоизточна България вятърът ще остане умерен от изток-североизток. В останалата част от страната ще е слаб.

Ще се задържи слънчево, главно в планините ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и ще прегърми.

Ще остане опасно горещо, но не колкото днес - дневните температури все пак слабо ще се понижат и ще са от 32° до 37°, в София около 33°.

По Черноморието ще е слънчево, с умерен североизточен вятър. Дневните температури ще са около 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°, както и вълнението на морето ще остане умерено 2-3 бала.

Слънчево ще бъде и в планините. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър с посока от север-североизток.

След това до края на седмицата - горещо, слънчево, сухо, с до умерен вятър.

Временни увеличения на облачността ще има в петък, но дори тогава вероятността за валежи е малка. Дневните температури през периода ще са предимно между 30° и 35°.