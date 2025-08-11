БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Локализиран е големият пожар в община Средец
Чете се за: 03:32 мин.
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Чете се за: 01:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Горещо и сухо време без капка дъжд до края на седмицата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Запази

Вижте прогнозата за времето

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Сухо, слънчево и горещо време цяла седмица с температури над 30° и нито капка дъжд.

Най-горещо ще бъде днес с опасно високи дневни стойности. Предимно над 35°, а в районите с оранжев код до около 40°.

Само на места по Черноморието ще останат под 30°. Освен това ще се задържи слънчево. Ще духа слаб, в източната половина от страната умерен вятър с посока от изток-североизток.

През нощта в Дунавската равнина и в Горнотракийската низина временно ще се усили. Само в югозападните райони ще бъде почти тихо.

И утре в Дунавската равнина и в Югоизточна България вятърът ще остане умерен от изток-североизток. В останалата част от страната ще е слаб.

Ще се задържи слънчево, главно в планините ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и ще прегърми.

Ще остане опасно горещо, но не колкото днес - дневните температури все пак слабо ще се понижат и ще са от 32° до 37°, в София около 33°.

По Черноморието ще е слънчево, с умерен североизточен вятър. Дневните температури ще са около 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°, както и вълнението на морето ще остане умерено 2-3 бала.

Слънчево ще бъде и в планините. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър с посока от север-североизток.

След това до края на седмицата - горещо, слънчево, сухо, с до умерен вятър.

Временни увеличения на облачността ще има в петък, но дори тогава вероятността за валежи е малка. Дневните температури през периода ще са предимно между 30° и 35°.

#слънчево време #времето #валежи #горещо време #прогноза за времето #дъжд #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село Бачково
1
Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село...
БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
2
БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и...
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет, не е съгласно с твърденията на авиокомпанията
3
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет,...
Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция
4
Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция
Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти у нас
5
Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти...
Напрежение в триъгълника на властта: Спор между "Дондуков" 1 и 2 за разпореждането с държавните имоти
6
Напрежение в триъгълника на властта: Спор между...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
4
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
5
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Времето

Жълт и оранжев код: Много горещо време, с температури до 40 градуса днес
Жълт и оранжев код: Много горещо време, с температури до 40 градуса днес
Внимание! Опасно горещо време в понеделник Внимание! Опасно горещо време в понеделник
Чете се за: 02:05 мин.
Жълт код за горещо време и високи температури в неделя Жълт код за горещо време и високи температури в неделя
Чете се за: 01:22 мин.
Слънчево и горещо време през следващите дни Слънчево и горещо време през следващите дни
Чете се за: 01:57 мин.
Все по-горещо и слънчево време - 40° в понеделник Все по-горещо и слънчево време - 40° в понеделник
Чете се за: 01:00 мин.
Жегата се връща с пълна сила Жегата се връща с пълна сила
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Локализиран е големият пожар в община Средец
Локализиран е големият пожар в община Средец
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
След сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Комисията за защита от дискриминацията се самосезира След сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Комисията за защита от дискриминацията се самосезира
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Хеликоптер помага в гасенето на пожара край Сунгурларе Хеликоптер помага в гасенето на пожара край Сунгурларе
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Защо не можем без инфлация? Защо не можем без инфлация?
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Жълт и оранжев код: Много горещо време, с температури до 40 градуса...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Последният продавач на вестници в Париж: Каква е историята на Али...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ