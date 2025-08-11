Локализиран е големият пожар в община Средец

Пожарът до село Гранитец в община Средец е овладян, но още има тлеещи огнища, като голяма част от тях се възпламениха буквално преди около половин час, заради появата на силния вятър, който се оказва едно от големите предизвикателства за огнеборците, тъй като постоянно сменя посоката си. Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в района. Пожарът е обхванал площ от над 8000 дка. За 3 села в община Средец е обявено бедствено положение. Тежка техника прави просеки, за да се ограничи пожара и той да не навлезе в населените места. Огънят тръгна от землището на село Сливово в петък около обяд, но заради силния вятър пламъците се разрастнаха и обхванаха землищата на съседните две села Синьо камене и Гранитец. Към момента на терен са изпратени 8 противопожарни автомобила, а през вчерашния ден се включи и военен хеликоптер “Кугър”.

Според пожарната служба опасност за населението засега няма. Остава обаче в сила обявеното бедствено положение за трите села.

Вече четвърти ден всеки час е борба за ограничаване разпространението на пожара край Средец. Вчера огънят се насочи към село Гранитец, а борбата с пламъците продължи и през нощта.

Николай Георгиев, началник на РСПБЗН-Елхово: "Имаше инспекторски състав с оперативни автомобили, които циркулираха по целия периметър на горене и там, където видеха проблемен участък, той своевременно се атакуваше от екипите дали с пожарни автомобили или на ръка с пръскачки, тупалки и лопати. Силният вятър, който се появява около обедните часове на денонощието, създава най-много препятствия за нас."

Опасност за населените места засега няма. В село Сливово изгоря необитаема къща. Затова хората са нащрек и в готовност за евакуация.

Величка Плачкова, кметски наместник на село Сливово: "Огънят тръгна от края на населеното място и вятърът беше много силен, разви се много бързо. Успяхме да спасим началните къщи на селото, за да не влезе пожарът в селото. Изгоряха много земеделски площи. Близо над 1000-1200 дка."

Рангел, жител на село Сливово: "На хоризонта се виждаха хеликоптери и гасяха, за да не дойде насам към село Гранитец. Много гореше! Това всичко беше задимено. Всички в селото се притесниха, защото пожарът започна оттам. И той започна близо до асфалта. Някой е хвърлил нещо. Може би цигара, не знам."

Огнената стихия се прехвърли и в съседната област Ямбол, като там засегнатата територия е около 500 дка.