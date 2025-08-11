БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната,...
Чете се за: 02:57 мин.
Локализиран е големият пожар в община Средец
Чете се за: 03:32 мин.
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Чете се за: 01:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.

Спорт
Спортни новини 11.08.2025 г., 12:25 ч.
Още от: Други спортове

Александър Божилов спечели държавния шампионат по триатлон в олимпийската дистанция при мъжете
Александър Божилов спечели държавния шампионат по триатлон в олимпийската дистанция при мъжете
Спортни новини 11.08.2025 г., 09:10 ч. Спортни новини 11.08.2025 г., 09:10 ч.
Борислав Палашев триумфира в българския етап на Колоездачната обиколка под егидата на Тур дьо Франс Борислав Палашев триумфира в българския етап на Колоездачната обиколка под егидата на Тур дьо Франс
Чете се за: 01:00 мин.
Спортни новини 10.08.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 10.08.2025 г., 20:50 ч.
Християн Касабов остана на 4 стотни от титлата на 110 м с препятствия в Тампере Християн Касабов остана на 4 стотни от титлата на 110 м с препятствия в Тампере
Чете се за: 01:55 мин.
Тереза Маринова: Предстои битка за честността Тереза Маринова: Предстои битка за честността
Чете се за: 04:42 мин.

Водещи новини

Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната, пламъците всеки момент могат да навлязат в парк Пирин
Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната, пламъците всеки...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
16-годишен пиян зад волана е хванат от полицията в Пловдив 16-годишен пиян зад волана е хванат от полицията в Пловдив
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Голям пожар избухна в Шумен, пламъците са в близост до електрическа подстанция Голям пожар избухна в Шумен, пламъците са в близост до електрическа подстанция
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Ще строят параклис на Седемте рилски езера?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Есетровата луна по света (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Локализиран е големият пожар в община Средец
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Програмата за упражняване правата върху имоти - държавна...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Съдбоносна седмица за Украйна: Извънредна среща на външните...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
