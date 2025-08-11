БНТ
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната,...
16:17, 11.08.2025
Чете се за: 02:57 мин.
Локализиран е големият пожар в община Средец
12:39, 11.08.2025
Чете се за: 03:32 мин.
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
09:37, 11.08.2025
Чете се за: 01:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
09:17, 11.08.2025
Чете се за: 02:45 мин.
Спортни новини 11.08.2025 г., 12:25 ч.
от
БНТ
12:25, 11.08.2025
Спорт
11:07, 11.08.2025
Процедурата по избор на състав за Комисията за противодействие на...
10:13, 11.08.2025
Защо не можем без инфлация?
09:42, 11.08.2025
Румен Драганов: Подценяваме се, продаваме българския туристически...
09:25, 11.08.2025
Александър Божилов спечели държавния шампионат по триатлон в...
09:10, 11.08.2025
Спортни новини 11.08.2025 г., 09:10 ч.
08:57, 11.08.2025
След вандалската проява вече има вода в русенското село Бъзън, пред...
08:30, 11.08.2025
Заразата се разраства: Открито е ново огнище на шарка по овцете в...
#спортни новини
ТОП 24
1
БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и...
2
Напрежение в триъгълника на властта: Спор между...
3
Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция
4
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет,...
5
Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти...
6
Намерена ли е "хубавата църква" строена от Иван Александър
Най-четени
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
4
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
5
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
Александър Божилов спечели държавния шампионат по триатлон в олимпийската дистанция при мъжете
Спортни новини 11.08.2025 г., 09:10 ч.
09:10, 11.08.2025
Борислав Палашев триумфира в българския етап на Колоездачната обиколка под егидата на Тур дьо Франс
21:50, 10.08.2025
Чете се за: 01:00 мин.
Спортни новини 10.08.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 10.08.2025
Християн Касабов остана на 4 стотни от титлата на 110 м с препятствия в Тампере
19:25, 10.08.2025
Чете се за: 01:55 мин.
Тереза Маринова: Предстои битка за честността
13:25, 10.08.2025
Чете се за: 04:42 мин.
Водещи новини
Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната, пламъците всеки...
16:09, 11.08.2025
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
16-годишен пиян зад волана е хванат от полицията в Пловдив
13:14, 11.08.2025
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Голям пожар избухна в Шумен, пламъците са в близост до електрическа подстанция
14:28, 11.08.2025
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Ще строят параклис на Седемте рилски езера?
13:35, 11.08.2025
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Есетровата луна по света (СНИМКИ)
13:47, 11.08.2025
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Локализиран е големият пожар в община Средец
12:34, 11.08.2025
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Програмата за упражняване правата върху имоти - държавна...
15:14, 11.08.2025
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Съдбоносна седмица за Украйна: Извънредна среща на външните...
14:18, 11.08.2025 (обновена)
Чете се за: 04:15 мин.
По света
