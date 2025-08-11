БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Локализиран е големият пожар в община Средец
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
По-скъпа потребителска кошница: Обвързано ли е с приемането на еврото

У нас
Промяна на цената на плодовете и зеленчуците

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Потребителската кошница е поскъпнала с 1 лев през изминалата седмица, отчетоха от Комисията по стоковите борси и тържищата.

Това се дължи на промяната на цената на плодовете и зеленчуците и не е обвързано с приемането на еврото.

Намаляла е цената на дините, прасковите и морковите.

Поскъпват обаче краставиците, доматите и лимоните.

При основните хранителни продукти увеличение на цените се наблюдава при свинското, киселото мляко, сиренето и олиото. Намалява цената на маслото, брашното и яйцата.

"За последната седмица има изменение на потребителската кошница с 1 лв - от 97 на 98 лв. Едно нормално движение при вариациите. Към момента се установява, че няма никаква тенденция, която да е продиктувана от въвеждането на еврото", заяви Владимир Иванов, председател на Държавната борса по стокови борси и тържища.

Вижте още в прякото включване на Елена Николова.

