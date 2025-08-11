БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ООН осъди убийството на шестима палестински журналисти от израелската армия в Газа

Мартин Гицов
Чете се за: 01:57 мин.
По света
28-годишният Анас аш Шараф е бил мишена, защото според Тел Авив е ръководил клетка на Хамас

ООН осъди убийството на шестима палестински журналисти от израелската армия в Газа
Снимка: АП/БТА
ООН осъди убийството на шестима палестински журналисти от израелската армия в Ивицата Газа.

Световната организация обвини Израел в целенасочен удар срещу палатката, в която са били петима сътрудници на катарската телевизия Ал Джазира. Шестата жертва е журналист на свободна практика в местни медии.

Сред убитите е 28-годишният Анас аш Шараф - известен кореспондент, който ежедневното е отразявал конфликта. Тел Авив обяви, че той е бил мишена, защото е ръководил клетка на Хамас и е участвал в ракетни обстрели на Израел. Ал Джазира отхвърля тези твърдения, а приживе самият аш Шараф отхвърли обвиненията за връзки с Хамас. От началото на войната в Газа през октомври 2023 г. са били убити 242-ма палестински журналисти, посочва ООН.

Салма ал-Джамал - водеща на новините по телевизия "Ал Джазира": "Ще продължите да гледате истината по Ал Джазира, но Анас аш Шариф днес няма да ви посети. Нито той, нито Мохамед Крейге ще се появят на живо във вашите домове. Вече няма да ги видите да разкриват престъпленията на израелските бомбардировки срещу домовете в Газа. Нито да ходят между палатките на разселените, сред множеството гладуващи хора или край леглата в разрушени болници. Тези кадри според убиеца трябваше да изчезнат. Тези кадри промениха международното обществено мнение за историческата несправедливост, на която е подложен палестинският народ."

#"Ал Джазира" #ООН #Газа #журналисти

