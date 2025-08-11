ООН осъди убийството на шестима палестински журналисти от израелската армия в Газа

ООН осъди убийството на шестима палестински журналисти от израелската армия в Ивицата Газа.



Световната организация обвини Израел в целенасочен удар срещу палатката, в която са били петима сътрудници на катарската телевизия Ал Джазира. Шестата жертва е журналист на свободна практика в местни медии.

Сред убитите е 28-годишният Анас аш Шараф - известен кореспондент, който ежедневното е отразявал конфликта. Тел Авив обяви, че той е бил мишена, защото е ръководил клетка на Хамас и е участвал в ракетни обстрели на Израел. Ал Джазира отхвърля тези твърдения, а приживе самият аш Шараф отхвърли обвиненията за връзки с Хамас. От началото на войната в Газа през октомври 2023 г. са били убити 242-ма палестински журналисти, посочва ООН.