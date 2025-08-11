Решаваща седмица за Украйна: Тръмп разговаря със Зеленски и европейските лидери преди срещата си с Путин

Американският президент Доналд Тръмп ще разговаря в сряда във видеовръзка с украинския президент Володимир Зеленски и с лидерите на няколко ключови европейски държали. Срещата, в която ще участват и лидерите на НАТО и ЕС, е организирана по инициатива на германския канцлер Фридрих Мерц. Тя е в навечерието на разговорите в петък между Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска. В Брюксел приключи виртуалната среща на министрите на външните работи от ЕС, в която участва и българският дипломат номер едно Георг Георгиев.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Ще се видя с Путин. В петък отивам в Русия. Не ми харесва да съм тук и да говоря колко е опасно, мръсно и отвратително. Тази някога красива столица е покрита с графити."