БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
7
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Тръмп кацна в Аляска за разговорите с Путин
21:23, 15.08.2025
Чете се за: 01:42 мин.
Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза...
15:05, 15.08.2025 (обновена)
Чете се за: 04:32 мин.
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между...
12:01, 15.08.2025
Чете се за: 02:52 мин.
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
10:02, 15.08.2025
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
09:26, 15.08.2025
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
09:00, 15.08.2025
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
08:04, 15.08.2025
Чете се за: 01:45 мин.
ЗАПАЗЕНИ
ИЗВЪНРЕДНО
Тръмп кацна в Аляска за разговорите с Путин *** Очаквайте извънредна емисия "По света и у нас"
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Други спортове
Още
Спорт
Спортни новини 15.08.2025 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 15.08.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:23, 15.08.2025
След инцидента в Слънчев бряг: Каква е регулацията при шофиране на...
20:00, 15.08.2025
В очакване на ключовата среща в Аляска между Тръмп и Путин за...
19:45, 15.08.2025
На Голяма Богородица: Хиляди миряни почетоха деня на Успението на...
19:21, 15.08.2025
Потребителската кошница: Има задържане на цените този месец,...
18:49, 15.08.2025
Европа преди срещата между Тръмп и Путин - какви са очакванията?
18:18, 15.08.2025
Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор...
18:03, 15.08.2025
Бойко Борисов за синхрона, разбойническата приватизация и...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
2
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
3
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
4
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...
5
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
6
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?
Реклама
Най-четени
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...
Реклама
Още от: Спортни предавания
Очаквайте: Георги Илиев и Илиана Раева в "Арена спорт"
Гледайте Мария Гигова в предаването "Зала на славата" по БНТ 1
13:45, 15.08.2025
Чете се за: 00:22 мин.
Спортни новини 15.08.2025 г., 12:30 ч.
12:30, 15.08.2025
Спортни новини 15.08.2025 г., 09:10 ч.
09:10, 15.08.2025
Спортни новини 14.08.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 14.08.2025
Антоанета Френкева в предаването "Зала на славата"
14:20, 14.08.2025
Чете се за: 01:57 мин.
Реклама
Водещи новини
Тръмп кацна в Аляска за разговорите с Путин
21:23, 15.08.2025
Чете се за: 01:42 мин.
По света
В очакване на ключовата среща в Аляска между Тръмп и Путин за бъдещето на Украйна
20:00, 15.08.2025
Чете се за: 06:40 мин.
По света
Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор предизвика трагедия в София (ОБЗОР)
18:18, 15.08.2025 (обновена)
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Европа преди срещата между Тръмп и Путин - какви са очакванията?
18:49, 15.08.2025 (обновена)
Чете се за: 02:22 мин.
По света
МВР на лов за фалшиви шофьорски книжки в София
17:49, 15.08.2025
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
16:00, 15.08.2025 (обновена)
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в...
14:54, 15.08.2025 (обновена)
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
На Голяма Богородица: Хиляди миряни почетоха деня на Успението на...
19:45, 15.08.2025
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ