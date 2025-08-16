Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски и руският държавен глава Владимир Путин ще организират среща, за да се опитат да постигнат прекратяване на огъня и да сложат край на войната в Украйна.

"Сега наистина зависи от президента Зеленски да го направи. Бих казал също, че европейските държави трябва малко да се включат. Но зависи от президента Зеленски. Ако желаят, аз ще присъствам на следващата среща", заяви Тръмп на интервю с телевизионния водещ Шон Ханити по телевизионния канал "Фокс Нюз" след срещата си с Путин в Аляска. След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти "Предполагам, че сега ще организират среща между президента Зеленски, президента Путин и мен", допълни той.

На въпрос на какъв съвет би дал на Зеленски, Тръмп заяви, че би препоръчал на украинския президент "да сключи сделка - Русия е много голяма сила".

В интервюто си за "Фокс Нюз" Тръмп намекна, че по време на срещата му с Путин са били обсъдени размяна на територии и сигурността на Украйна.

На свой ред Ханити предположи, че ще има "някои размени на територии" и "още руска територия", докато Украйна ще получи "мерки за сигурност, които няма да са свързани с НАТО". На въпроса дали това е начинът, по който кризата ще свърши, Тръмп отговори:

"Мисля, че това са точки, които договорихме, това са точки, по които до голяма степен сме се съгласили. Всъщност мисля, че сме се съгласили по много неща."

Същевременно американският президент заяви, че усеща, че страните "са близо до сделка, но не обича да говори за това", намеквайки, че предоставянето на детайли би провалило споразумението.

Той отказа да обсъжда за какво са се споразумели той и Путин и какво остава неуредено, повтаряйки, че "това изобщо не е сключена сделка".

Путин вече е казвал, че не е против среща със Зеленски, но че първо трябва да бъдат изпълнени "определени условия". Кремъл заяви, че двамата трябва да се срещнат само когато на масата има мирно споразумение, готово за подписване.