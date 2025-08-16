БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

СРЕЩАТА ТРЪМП - ПУТИН

Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение - докато няма споразумение"

Мартин Гицов
Чете се за: 02:45 мин.
"Другият път в Москва", подкани Путин

историческата среща тръмп путин първи думи двамата президенти
На пресконференция след разговорите на високо равнище в Аляска руският президент Владимир Путин заяви, че двамата с Доналд Тръмп са установили много добър контакт и отбеляза, че изминалият период е бил много труден за отношенията между двете страни. Путин изрази надежда, че постигнатите договорености с Тръмп биха могли да послужат като отправна точка за уреждане на конфликта в Украйна и за възстановяване на отношенията между Русия и Съединените щати.

Руският президент отбеляза, че двете страни винаги ще помнят борбата си срещу общи неприятели и това наследство ще им помага занапред. Аляска е част от споделената история на Русия и Съединените щати, изборът на Аляска за двустранна среща на върха е логичен, изтъкна Путин. Той увери, че страната му е "искрено" заинтересована от край на войната в Украйна.

"Няма споразумение, докато няма споразумение", заяви от своя страна след разговорите Доналд Тръмп.

Той посочи, че ще уведоми за резултата от разговорите си с Путин съюзниците от НАТО и украинския лидер Зеленски. Според Тръмп украинското съгласие зависи от НАТО.

Същевременно Тръмп съобщи, че на разговорите е бил постигнат значителен успех и оцени високо отношенията си с Путин. Същевременно той призна, че двамата не са се споразумели по "вероятно най-значимия" аспект в тяхната среща, но има много добър шанс това да стане факт.

"Следващият път в Москва", заяви Путин по повод нови разговори с американския президент Тръмп.

Разговорите между президентите на Русия и Съединените щати са преминали "забележително" добре, съобщи руският специален пратеник Кирил Дмитриев. По-рано Кремъл съобщи, че преговорите между двамата лидери във формат "три на три" са приключили.

От американска страна, освен Доналд Тръмп участваха държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник на Тръмп за Русия Стив Уиткоф.

От руска страна към президента Путин се присъединиха външният министър Сергей Лавров и президентският съветник Юрий Ушаков.

