Ново огнище се разгоря над село Илинденци в Пирин планина. Така активните огнища стават три.

Към мястото вече са насочени екипи от горски, пожарникари и доброволци. На терен има повече от 60 човека. Вече са разположени хора по периферията на огъня, който се е разпалил последните часове, каза за БНТ инж. Иван Ризов, директор на ДГС Струмяни.

На места, където е възможно, гаси високопроходима техника. По-нагоре хора на ръка, с ковачи правят просеки, за да пресекат пътя на огъня.

Продължава набирането на доброволци. Всеки, който иска да помогне може да се насочи към събирателен пункт, който се намира над село Илинденци, при отбивката за село Плоски. Доброволците трябва да бъдат подготвени с огнеупорни дрехи, ръкавици, маски и подходящи обувки.