Започна четвъртото издание на фестивала „Варуша Юг“ във Велико Търново

Във Велико Търново започна четвъртото издание на фестивала “Варуша юг”. До неделя градът ще е домакин на 160 събития с над 300 артисти.



Тази година част от фестивала са и откритите сцени на два плажа край река Янтра. Кулминацията на музикалната програма е концертът на хора на маестро Ваня Монева, който ще бъде в неделя вечерта на площада пред крепостта „Царевец“.

Илина Пенева- организатор на фестивала "Варуша Юг": „Имаме шест тематични програми, съответно музикална, визуална, семейна, творчество и релакс, архитектурна и новостта тази година е, че имаме програма и кино и театър, в която посетителите ще могат да се насладят на две представления. Участниците тази година са около 320. И ако следваме логиката с всяко предишно издание, на първото издание дойдоха 5000 души, на второто издание дойдоха 10, на третото дойдоха 15, на четвърто - 20. Дали се занимаваме с изкуство или не, всички искаме мястото, в което се намираме да бъде за дружно и да се усеща като общност, така че посланието е, че когато правим нещата заедно, винаги си получават нещата“.