След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

Започна четвъртото издание на фестивала „Варуша Юг“ във Велико Търново

Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Над 300 артисти ще участват във фестивала

Започна четвъртото издание на фестивала „Варуша Юг“ във Велико Търново
Снимка: БТА
Във Велико Търново започна четвъртото издание на фестивала “Варуша юг”. До неделя градът ще е домакин на 160 събития с над 300 артисти.

Тази година част от фестивала са и откритите сцени на два плажа край река Янтра. Кулминацията на музикалната програма е концертът на хора на маестро Ваня Монева, който ще бъде в неделя вечерта на площада пред крепостта „Царевец“.

Илина Пенева- организатор на фестивала "Варуша Юг": „Имаме шест тематични програми, съответно музикална, визуална, семейна, творчество и релакс, архитектурна и новостта тази година е, че имаме програма и кино и театър, в която посетителите ще могат да се насладят на две представления. Участниците тази година са около 320. И ако следваме логиката с всяко предишно издание, на първото издание дойдоха 5000 души, на второто издание дойдоха 10, на третото дойдоха 15, на четвърто - 20. Дали се занимаваме с изкуство или не, всички искаме мястото, в което се намираме да бъде за дружно и да се усеща като общност, така че посланието е, че когато правим нещата заедно, винаги си получават нещата“.

#“Варуша юг” #Велико Търново #фестивал

Съдът решава дали да остави в ареста 18-годишното момче, което се вряза с АТВ в пешеходци на тротоар в Слънчев бряг
Съдът решава дали да остави в ареста 18-годишното момче, което се вряза с АТВ в пешеходци на тротоар в Слънчев бряг
Ново огнище се разгоря над село Илинденци в Пирин Ново огнище се разгоря над село Илинденци в Пирин
Чете се за: 01:07 мин.
Вълна от съпричастност в помощ на семейство, останало без дом след пожар Вълна от съпричастност в помощ на семейство, останало без дом след пожар
Чете се за: 02:55 мин.
На Голяма Богородица: Хиляди миряни почетоха деня на Успението на Божията майка (ОБЗОР) На Голяма Богородица: Хиляди миряни почетоха деня на Успението на Божията майка (ОБЗОР)
Чете се за: 02:35 мин.
Протест във Варна пред заведението на Пламенка Димитрова, която подаде сигнала срещу кмета Благомир Коцев Протест във Варна пред заведението на Пламенка Димитрова, която подаде сигнала срещу кмета Благомир Коцев
Чете се за: 00:45 мин.
Временна глътка въздух: АГ отделението в Перник отново приема пациенти Временна глътка въздух: АГ отделението в Перник отново приема пациенти
Чете се за: 02:07 мин.

След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Срещата Тръмп - Путин: "Голям напредък", но без пробив за споразумение Срещата Тръмп - Путин: "Голям напредък", но без пробив за споразумение
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Ново огнище се разгоря над село Илинденци в Пирин Ново огнище се разгоря над село Илинденци в Пирин
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Слънчева и ветровита събота
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Съдът решава дали да остави в ареста 18-годишното момче, което се...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Вълна от съпричастност в помощ на семейство, останало без дом след...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
