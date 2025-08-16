Продължава борбата с пожара край село Илинденци в Пирин

Ново огнище се разгоря тази сутрин над село Илинденци. То вече е локализирано. На терен остават над пожарникари и доброволци, които продължават да се борят с огъня в Пирин. Военнослужещи от Сухопътните войски и днес помагат за гасенето на пожара.

"В момента работим по три фронта, като единият е по – проблематичен и следствие от силният вятър тази сутрин и има възобновяване на горене. На терен са 135 човека - пожарникари, доброволци, горски служители, от парка, военнослужещи. Тактиката ни е както предишните дни – правене на ивици и където е възможно вода. За съжаление тези , които можем да атакуваме с вода са изключително малко", обясни гл. комисар Александър Джартов - директор на ГДПБЗН.