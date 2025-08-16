БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Продължава борбата с пожара край село Илинденци в Пирин

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
Чете се за: 01:25 мин.
135 души се борят с огъня на терен, армията също помага

продължава борбата пожара село илинденци пирин
Ново огнище се разгоря тази сутрин над село Илинденци. То вече е локализирано. На терен остават над пожарникари и доброволци, които продължават да се борят с огъня в Пирин. Военнослужещи от Сухопътните войски и днес помагат за гасенето на пожара.

"В момента работим по три фронта, като единият е по – проблематичен и следствие от силният вятър тази сутрин и има възобновяване на горене. На терен са 135 човека - пожарникари, доброволци, горски служители, от парка, военнослужещи. Тактиката ни е както предишните дни – правене на ивици и където е възможно вода. За съжаление тези , които можем да атакуваме с вода са изключително малко", обясни гл. комисар Александър Джартов - директор на ГДПБЗН.

" Подготвили сме се с лични предмети с лопати, мотики, с неща, които се използват за наземно гасене. Не сме професионалисти, не можем особено много, случвало се е и вода да носим и с такива инструменти да работи. Ще следваме нарежданията на командващия", обясни добоволец.

#пожарът в Пирин #село Илинденци #пожари

