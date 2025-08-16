БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Локализирано е новото огнище, което се запали над Илинденци

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Запази

Огънят е обхванал около 50 дка нови площи

пожарът илинденци навлезе национален парк пирин
Слушай новината

Локализиран е огънят, който се запази в последните часове на пожара над село Илинденци. Огънят е обхванал около 50 дка нови площи.

Най-вероятно е успял да прескочи направените просеки и така се е стигнало до запалването на новите площи. На място са повече от 150 човека. Пожарникари, горски, военни и доброволци в момента работят усилено за разширяване на просеките, които обгръщат пожара и го спират да се разраства. Това каза за БНТ комисар Валентин Василев, началник на противопожарна служба в Благоевград.

Очаква си в гасенето на пожара да си включи и летателна техника.

#пожарът в Пирин #пожари в България

Водещи новини

След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Срещата Тръмп - Путин: "Голям напредък", но без пробив за споразумение Срещата Тръмп - Путин: "Голям напредък", но без пробив за споразумение
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна
Чете се за: 03:57 мин.
По света
След инцидента край Пясъчево: Продължава изтеглянето на дерайлиралите вагони След инцидента край Пясъчево: Продължава изтеглянето на дерайлиралите вагони
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Локализирано е новото огнище, което се запали над Илинденци
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Слънчева и ветровита събота
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Съдът решава дали да остави в ареста 18-годишното момче, което се...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Вълна от съпричастност в помощ на семейство, останало без дом след...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ