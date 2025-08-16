БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

След инцидента край Пясъчево: Продължава изтеглянето на дерайлиралите вагони

от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Разследването на произшествието ще се извърши от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт

Снимка: БТА
Продължава изтеглянето на дерайлиралите товарни вагони край симеоновградското село Пясъчево. Вчера рано сутринта катастрофира влакова композиция с дизел. Пожарът бе бързо потушен.

Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево

Работата на терен е продължала цяла нощ. И в момента се работи, като започна работата по възстановяването на железопътното трасе. Около 100 метра от него липсват, след като дерайлира композицията. Всяка една от 13-те цистерни е с вместимост 60 тона гориво.

"Стана като ден, после видях пожара": На косъм от трагедия се размина село Пясъчево (ОБЗОР)

„През цялата нощ се работи. Първоначално само охлаждахме цистерните, в последствие остатъчното гориво бе прехвърлено в други. Компрометираните цистерни бяха извлечени извън пътя. Днес продължаваме да следим местопроизшествието, така че да нямаме допълнителни инциденти. Предстои цистерните да бъдат вдигнати с кранове и транспортирани“, обясни старши комисар Митко Чалъков, директор на „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Хасково.

Продължава охлаждането на цистерните на дерайлиралия влак край Пясъчево заради изтичане на гориво

Разрушеното жп трасе трябва да бъде възстановено до вторник. Засега няма данни за замърсяване на въздуха, предстоят измервания на почвата. Електричесвото в района вече е възстановено.

Вижте повече в прякото включване на Цанка Семерджиева.

