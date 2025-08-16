След инцидента край Пясъчево: Продължава изтеглянето на дерайлиралите вагони

Продължава изтеглянето на дерайлиралите товарни вагони край симеоновградското село Пясъчево. Вчера рано сутринта катастрофира влакова композиция с дизел. Пожарът бе бързо потушен.

Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево

Работата на терен е продължала цяла нощ. И в момента се работи, като започна работата по възстановяването на железопътното трасе. Около 100 метра от него липсват, след като дерайлира композицията. Всяка една от 13-те цистерни е с вместимост 60 тона гориво.

"Стана като ден, после видях пожара": На косъм от трагедия се размина село Пясъчево (ОБЗОР)

„През цялата нощ се работи. Първоначално само охлаждахме цистерните, в последствие остатъчното гориво бе прехвърлено в други. Компрометираните цистерни бяха извлечени извън пътя. Днес продължаваме да следим местопроизшествието, така че да нямаме допълнителни инциденти. Предстои цистерните да бъдат вдигнати с кранове и транспортирани“, обясни старши комисар Митко Чалъков, директор на „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Хасково.

Продължава охлаждането на цистерните на дерайлиралия влак край Пясъчево заради изтичане на гориво

Разрушеното жп трасе трябва да бъде възстановено до вторник. Засега няма данни за замърсяване на въздуха, предстоят измервания на почвата. Електричесвото в района вече е възстановено.

Вижте повече в прякото включване на Цанка Семерджиева.