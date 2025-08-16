БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Започна възстановяването на железопътната инфраструктура след дерайлиралите вагони край Пясъчево

от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Пробите от въздуха, които бяха взети вчера са в норми, обясни областният управител на Хасково

Започна възстановяването на железопътната инфраструктура след дерайлиралите вагони край Пясъчево
Снимка: БТА
Слушай новината

Започна възстановяване на железопътния път край село Пясъчево, където вчера дерайлира влакова композиция с дизел. Екипи и машини от няколко структури работиха през цялата нощ и изтеглиха 13-те цистерни, част от които се запалиха при катастрофата. Още вчера започна разследване за причините за нея. Работата продължава и днес.

Ст. комисар Митко Чакалов, директор РД ПБЗН- Хасково: "До късно вечерта охлаждахме част от цистерните, след което се премина към премахването им от жп релсите. Те са изтеглени встрани. Тези, които имаха гориво, то беше преточено в допълнителни цистерни."

Емил Стефанов, ръководител направление „Безопасност на превозите” НКЖИ: "Благодарение на работата през нощта на всички служби, които бяха на място, абсолютни всички цистерни са изтеглени от мястото, в днешния ден започваме възстановяване на железопътния път и контактната мрежа ще бъдат възстановени до вторник и във вторник ще пуснем движението на влаковете."

Д-р Стефка Здравкова, областен управител на Хасково: "Електричеството е възстановено, всичко е нормално, пробите от въздуха, които вчера направихме, са в норми. Така че няма опасност за населението, категорично. В понеделник ще бъдат взети проби от почвата."

#село Пясъчево #дерайлирали цистерни

