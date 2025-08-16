БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

Елена Поптодорова: Безпрецедентен протокол и без резултат за спирането на войната в Украйна

У нас
Очаквано няма пробив по спирането на войната в Украйна. Това коментира в „Денят започва в събота и неделя“ бившият ни посланик във Вашингтон Елена Поптодорова по повод срещата на американския президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин.

"Аз даже употребих една битова българска фраза – „А, дано, ама надали“ – така и се получи“, коментира бившият ни посланик във Вашингтон Елена Поптодорова.

Тя обърна внимание върху протокола по време на срещата:

„По време на работа си в САЩ посрещнах двама български президенти, трима министър - председатели повече от веднъж. Разбира се, специалните полети винаги кацат на военна база. Във Вашингтон това е базата „Андрюс“. Няма случай, сравнявам и с други посещения на други държави, когато президентът на държавата отива да посрещне лично госта. Това е крещящо изключение от обичайната практика“, коментира Елена Поптодорва.

Тя изтъкна, че влизането в обща кола също е безпрецедентно и добави, че в нея проведен разговор в продължение на 7-8 минути, за който няма ясното какво се е говорило.

"Кратката пресконференция – думата първо имаше президентът Путин – тотално обратна е практиката. Винаги домакинът говори пръв. Да оставим настрана, че все пак виновникът за кланетата в Буча, за тези кадри, които постоянно виждаме на разбити болници, училища, цивилни жертви и от руска, и от украинска страна, същият този човек получи, това което наричаме третиране с червения килим. Това буди много сериозно недоумение. Оставям настрана езика на тялото – нежност, с която президентът Тръмп посрещна своя гост", добави Поптодорова.

Тя посочи, че в изказванията си Тръмп и Путин изтъкват успех. По думате и всички са искали да се постигне договорка за примирие. Очевидно това е оттласнато за друго време. Според нея много са съвпадали двете изложения на двамата президенти.

„Тръмп вече прехвърли цялата отговорност върху Украйна за постигане на договореност и върху нас – Европейският съюз. той ни посъветва да сме по-ангажирани".

Според нея личи на кадрите, че Тръмп не е щастлив след срещата и отчете, че планираният обяд между двамата президенти не се е състоял.

Вижте целия разговор с Елена Поптодорова във видеото.

#срещата Тръмп - Путин #Елена Поптодорова

