След срещата Тръмп-Путин: Ще има ли втора среща Зеленски-Путин-Тръмп?

"Голям напредък", но без споразумение. Така приключи историческата среща между президентите на Съединените щати и Русия в Аляска - първата от 2019-та година и за първи път от началото на войната в Украйна.

Разговорът им продължи три часа, след което Доналд Тръмп и Владимир Путин застанаха заедно в залата за пресконференции. Двамата обаче направиха само изявления и не отговориха на журналистически въпроси.

Червен килим, топло ръкостискане, приятелски усмивки и военни самолети над Доналд Тръмп и Владимир Путин на пистата в "Анкъридж"- така около 11 ч. местно време започна срещата на лидерите на САЩ и Русия в Аляска. Тръмп и Путин се качиха в американската президентска лимузина, отправяйки се към военната база "Елмендорф", където ги очакваха делегациите на двете страни. Това беше единственият момент, в който двамата останаха на четири очи.

Два часа и 45 минути продължаха разговорите в разширен формат с най-близките сътрудници на Тръмп и Путин. После президентите на двете най-големи ядрени сили се появиха заедно в залата за пресконференции на фона на надпис "В стремеж за мир". Изказванията им продължаха точно 12 минути. Доналд Тръмп започна с думите, че все още няма сделка, като допълни, че ще се обади на украинския лидер Володимир Зеленски и на европейски лидери, за да ги информира в детайли за разговора си с Путин.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати:"Няма споразумение, докато не се постигне споразумение. Но имахме изключително продуктивна среща и се споразумяхме по много точки, като остават само няколко. Някои от тях не са толкова значими. Една от тях вероятно е най-важната, но имаме много добри шансове да постигнем съгласие и по нея. Не успяхме да стигнем дотам, но имаме много добри шансове да го направим."

Путин изрази надежда, че срещата в Аляска ще бъде не просто отправна точка към постигането на мир в Украйна, но и към засилване на двустранните отношения между Русия и Съединените щати.

Владимир Путин, президент на Русия: "Бих искал да се надявам, че постигнатото разбирателство ще ни позволи да се доближим до тази цел и ще проправи пътя към мира в Украйна. Очакваме Киев и европейските столици да възприемат всичко това по конструктивен начин и да не създават пречки, да не правят опити да попречат на постигнатия напредък чрез провокации или задкулисни интриги."

Тръмп и Путин оставиха вратата отворена за следваща среща, като руския президент отправи покана към американския си колега на английски език.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Господин президент, бих искал много да ви благодаря, ще говоря с вас много скоро и вероятно ще се видим много скоро. Благодаря, Владимир! Владимир Путин, президент на Русия: "Следващия път в Москва." Доналд Тръмп, президент на САЩ: "О, това е интересно, вероятно ще ми донесе проблеми."

Отворен финал, ръкостискане за довиждане и журналистически въпроси без отговор.

Доналд Тръмп даде оценка "десет" от "десет" на срещата си с Владимир Путин. Преди да отпътува за Вашингтон Тръмп заяви за Фокс нюз, че "винаги е имал фантастични отношения" с руския президент и заяви, че следващата стъпка е скоро да се организира тристранна среща с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Целта на тази втора среща ще бъде същинският опит да се постигне споразумение за прекратяване на огъня и слагане на край на войната с Украйна. Тръмп изрази увереност, че такава среща би могла да се състои "сравнително скоро." В интервюто Тръмп каза, че е била обсъдена размяна на територии и сигурността на Украйна. Постигнахме съгласие по много точки, добави той, но отказа да уточни кой е големият въпрос, по който не са успели да се разберат с Путин. Тръмп посъветва украинския президент да сключи сделка с Русия.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати:"Сега наистина зависи от президента Зеленски да го направи. Бих казал също, че европейските държави трябва малко да се включат. Но зависи от президента Зеленски. Ако желаят, аз ще присъствам на следващата среща. Сега ще организират среща между президента Зеленски, президента Путин и мен".

Снимки: БТА

Междувременно стана ясно, че Доналд Тръмп е разговарял сред срещата с украинския президент Володимир Зеленски, който ще посети Вашингтон в понеделник. Тръмп е провел разговор и с председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен и с лидери от НАТО.