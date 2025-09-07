БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 03:37 мин.

Нова размяна на удари между Русия и Украйна

Диана Симеонова
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Дете и две жени са загинали в Киев, гори сградата на правителството

Снимка: БТА
Украйна и Русия си размениха нови удари с дронове през нощта. Дете и две жени са загинали при руска ракетна атака в Киев, съобщи кметът на града Виталий Кличко.

Освен трите жертви има и 18 ранени. Премиерът Юлия Свириденко съобщи, че за първи път от началото на войната е поразена основната сграда на украинското правиителство в центъра на Киев, пожарникари работят по овладяване на огъня. Военновъздушните сили съобщиха, че Русия е изстреляла 805 дрона и 13 ракети.

Атаки е имало и в градовете Одеса, Харков, Днипро, Запорожие и Кривой Рог. Украйна атакува отново руския нефтопровод "Дружба", който доставя нефт на Унгария и Словакия. Украинска атака с дрон е предизвикала пожар и в нефтопреработвателния завод "Илски" в Краснодар. Огънят е бил потушен. Русия съобщи, че е свалила 69 украински дрона през нощта.

