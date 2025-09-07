Израел засилва офанзивата си срещу град Газа

Израелските военни сринаха втора висока сграда в град Газа след като вчера разрушиха друга такава в гъсто населения централен квартал "Зейтун". Няма информация за жертви и пострадали.

Израелският министър на отбраната Израел Кац публикува в профила си в Екс видео на рухващата 15-етажна жилищна сграда с надпис "Продължаваме".

Според израелската армия сградата "Суси Тауър" е била оборудвана от Хамас за събиране на разузнавателна информация за израелската армия. Палестинската групировка отрече твърдението.

Преди нападението Израел пусна над района листовки с поредния призив към населението да се евакуира в новообособена хуманитарна зона на юг, в района на Ал-Мауаси.