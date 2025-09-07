БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Израел засилва офанзивата си срещу град Газа

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази

Армията срина втора висока сграда в централен квартал

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Израелските военни сринаха втора висока сграда в град Газа след като вчера разрушиха друга такава в гъсто населения централен квартал "Зейтун". Няма информация за жертви и пострадали.

Израелският министър на отбраната Израел Кац публикува в профила си в Екс видео на рухващата 15-етажна жилищна сграда с надпис "Продължаваме".

Според израелската армия сградата "Суси Тауър" е била оборудвана от Хамас за събиране на разузнавателна информация за израелската армия. Палестинската групировка отрече твърдението.

Преди нападението Израел пусна над района листовки с поредния призив към населението да се евакуира в новообособена хуманитарна зона на юг, в района на Ал-Мауаси.

#град Газа #израелска офанзива #Израел срещу Хамас #войната в Близкия изток

Последвайте ни

ТОП 24

Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
1
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7...
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
3
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
4
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото...
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България
5
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на...
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Близък изток

Израелската офанзива в Газа: 12-етажна сграда беше срината със земята
Израелската офанзива в Газа: 12-етажна сграда беше срината със земята
Хамас публикува видео с израелски заложници Хамас публикува видео с израелски заложници
Чете се за: 00:37 мин.
Израелската армия контролира около 40% от град Газа Израелската армия контролира около 40% от град Газа
Чете се за: 00:37 мин.
2200 души достигна броят на жертвите на земетресението в Афганистан 2200 души достигна броят на жертвите на земетресението в Афганистан
Чете се за: 00:45 мин.
Израелските сили напредват в Газа, въпреки международните призиви за край на офанзивата Израелските сили напредват в Газа, въпреки международните призиви за край на офанзивата
Чете се за: 01:07 мин.
Над 1400 са жертвите на силното земетресение в Афганистан Над 1400 са жертвите на силното земетресение в Афганистан
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна скорост на 22 точки в страната
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна скорост...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска пристига в България Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска пристига в България
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Нова размяна на удари между Русия и Украйна Нова размяна на удари между Русия и Украйна
Чете се за: 01:07 мин.
По света
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
Чете се за: 03:42 мин.
Спорт
Съдът остави в ареста четиримата, задържани за побоя над шефа на...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Палки, сълзотворен газ и водни оръдия: 10 месеца след трагедията в...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Зеленски покани Путин в Киев за преговори
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ