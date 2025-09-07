БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

България иска да си върне живеца при гостуването на Грузия за световните квалификации

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
Запази

Двубоят започва от 16:00 ч. и ще бъде излъчен в ефира на БНТ!

Български национален отбор по футбол за мъже
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

България гостува на Грузия във втората си световна квалификация от група Е днес, 7 септември. Мачът на стадион „Борис Пайчадзе“ е с начален час 16:00 българско време.

„Лъвовете“ нямат време за почивка преди гостуването на грузинците, след като на 4 септември селекцията на Илиан Илиев отстъпи на Испания с 0:3 пред 40 000 зрители на Националния стадион „Васил Левски“ в столицата. Срещу европейските шампиони „трикольорите“ нямаха никакви шансове за нещо повече от почетна загуба, до каквато в крайна сметка се добраха.

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба

Сега срещу себе си България ще има не по-лек противник в лицето на Грузия. Грузинците, в които личи името на звездата на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия, също загубиха първия си квалификационен двубой от Турция с 2:3 у дома.

"Лъвовете" не таят особено добри спомени от последните си мачове с тима на Вили Саньол, който ги разпиля в Разград за крайното 5:2 през 2022 година в среща от Лигата на нациите. Утре Саньол няма да бъде на резервната скамейка поради наказание.

„Впечатленията са ми, че Грузия е един от проспериращите отбори. Представиха се добре на европейското, имат силни играчи. Гледахме мача с Турция, те имаха своите шансове. Пак трябва да сме подготвени, че ще трябва отново да бягаме много. Играчите това трябва да знаят, че им предстои важен мач“, каза селекционерът ни Илиан Илиев на пресконференцията преди двубоя.

Илиан Илиев в навечерието на мача с Грузия: Не са много въпросите, които имам за състава

Националният ни отбор ще бъде без капитана си Кирил Десподов и за визитата в Тбилиси, след като офанзивният играч на ПАОК пропусна и домакинството на Испания заради мускулен проблем. Някои от футболистите са с болежки. Очаква се Илиан Илиев да направи промени в стартовия състав. Срещу испанците дебют за представителния тим направиха Емил Ценов и Росен Божинов.

Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3!

Свързани статии:

Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Студийна програма започва в 15:30.
Чете се за: 00:40 мин.
#Световно първенство по футбол 2026 г. #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Национален отбор на Грузия по футбол #Български национален отбор по футбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
1
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7...
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
3
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
4
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото...
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България
5
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на...
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Национални отбори

Унгария пропиля два гола срещу Република Ирландия в световните квалификации
Унгария пропиля два гола срещу Република Ирландия в световните квалификации
Англия отметна и Андора в световните квалификации Англия отметна и Андора в световните квалификации
Чете се за: 02:17 мин.
Антон Недялков: Утре ни чака много тежък мач Антон Недялков: Утре ни чака много тежък мач
Чете се за: 02:12 мин.
Илиан Илиев в навечерието на мача с Грузия: Не са много въпросите, които имам за състава Илиан Илиев в навечерието на мача с Грузия: Не са много въпросите, които имам за състава
Чете се за: 03:22 мин.
Зурико Давиташвили: Анализирахме грешките от мача с Турция Зурико Давиташвили: Анализирахме грешките от мача с Турция
Чете се за: 01:45 мин.
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна скорост на 22 точки в страната
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна скорост...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска пристига в България Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска пристига в България
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
"Горди сме, че сме българи": България празнува 140 години Съединение (СНИМКИ) "Горди сме, че сме българи": България празнува 140 години Съединение (СНИМКИ)
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
Чете се за: 03:42 мин.
Спорт
Съдът остави в ареста четиримата, задържани за побоя над шефа на...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Палки, сълзотворен газ и водни оръдия: 10 месеца след трагедията в...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Зеленски покани Путин в Киев за преговори
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ