България иска да си върне живеца при гостуването на Грузия за световните квалификации

България гостува на Грузия във втората си световна квалификация от група Е днес, 7 септември. Мачът на стадион „Борис Пайчадзе“ е с начален час 16:00 българско време.

„Лъвовете“ нямат време за почивка преди гостуването на грузинците, след като на 4 септември селекцията на Илиан Илиев отстъпи на Испания с 0:3 пред 40 000 зрители на Националния стадион „Васил Левски“ в столицата. Срещу европейските шампиони „трикольорите“ нямаха никакви шансове за нещо повече от почетна загуба, до каквато в крайна сметка се добраха.

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба

Сега срещу себе си България ще има не по-лек противник в лицето на Грузия. Грузинците, в които личи името на звездата на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия, също загубиха първия си квалификационен двубой от Турция с 2:3 у дома.

"Лъвовете" не таят особено добри спомени от последните си мачове с тима на Вили Саньол, който ги разпиля в Разград за крайното 5:2 през 2022 година в среща от Лигата на нациите. Утре Саньол няма да бъде на резервната скамейка поради наказание.

„Впечатленията са ми, че Грузия е един от проспериращите отбори. Представиха се добре на европейското, имат силни играчи. Гледахме мача с Турция, те имаха своите шансове. Пак трябва да сме подготвени, че ще трябва отново да бягаме много. Играчите това трябва да знаят, че им предстои важен мач“, каза селекционерът ни Илиан Илиев на пресконференцията преди двубоя.

Илиан Илиев в навечерието на мача с Грузия: Не са много въпросите, които имам за състава

Националният ни отбор ще бъде без капитана си Кирил Десподов и за визитата в Тбилиси, след като офанзивният играч на ПАОК пропусна и домакинството на Испания заради мускулен проблем. Някои от футболистите са с болежки. Очаква се Илиан Илиев да направи промени в стартовия състав. Срещу испанците дебют за представителния тим направиха Емил Ценов и Росен Божинов.

Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3!

