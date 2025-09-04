България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба

България загуби от Испания с 0:3 в мач от първия кръг на квалификациите за световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико през 2026 година. "Ла Фурия Роха" стигна до успеха с голове през първата част.

Европейският шампион откри резултата на Националния стадион „Васил Левски“ в София още в 5-ата минута. Мартин Зубименди изведе Микел Оярсабал сам срещу вратаря в наказателното поле. Нападателят преодоля Светослав Вуцов за 1:0.

С напредването на двубоя българите погледнаха по-смело към противниковата врата. Радослав Кирилов проби по левия фланг и стреля към вратата на Унай Симон. Шпагат на Педро Поро отклони топката, която се отби в лявата греда.

В ответната атака Ламин Ямал се озова непокрит във вратарското поле. Макар да бе на по-малко от метър от голлинията, той стреля силно в тялото на Светослав Вуцов, който предвидливо бе скъсил дистанцията с нападателя.

Възпитаниците на Луис де ла Фуенте удвоиха аванса си в 20-ата минута. Марк Кукурея отправи плътен ударот ждроб от вътрешността на пеналтерията.

Европейските шампиони направиха преднината си класическа, когато Микел Мерино засече с глава центриране от ъглов удар на Ламин Ямал.

След почивката футболистите на Илиан Илиев така и не успяха да упражнят контрол над случващото се на терена. Испанците се задоволиха с владението на топката и безпроблемно обезвреждаха редките атаки на "лъвовете". България завърши срещата само с един точен удар, дощъл през второто полувреме.

Испания оглавява класирането в групата с пълен актив от 3 точки. България заема последната 4-а позиция в подреждането.