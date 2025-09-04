БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
63445
Чете се за: 02:10 мин.
Национални отбори
Запази

Възпитаниците на Илиан Илиев допуснаха тежко поражение в домакинството на европейския шампион.

живо българия ndash испания
Слушай новината

България загуби от Испания с 0:3 в мач от първия кръг на квалификациите за световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико през 2026 година. "Ла Фурия Роха" стигна до успеха с голове през първата част.

Европейският шампион откри резултата на Националния стадион „Васил Левски“ в София още в 5-ата минута. Мартин Зубименди изведе Микел Оярсабал сам срещу вратаря в наказателното поле. Нападателят преодоля Светослав Вуцов за 1:0.

С напредването на двубоя българите погледнаха по-смело към противниковата врата. Радослав Кирилов проби по левия фланг и стреля към вратата на Унай Симон. Шпагат на Педро Поро отклони топката, която се отби в лявата греда.

В ответната атака Ламин Ямал се озова непокрит във вратарското поле. Макар да бе на по-малко от метър от голлинията, той стреля силно в тялото на Светослав Вуцов, който предвидливо бе скъсил дистанцията с нападателя.

Възпитаниците на Луис де ла Фуенте удвоиха аванса си в 20-ата минута. Марк Кукурея отправи плътен ударот ждроб от вътрешността на пеналтерията.

Европейските шампиони направиха преднината си класическа, когато Микел Мерино засече с глава центриране от ъглов удар на Ламин Ямал.

След почивката футболистите на Илиан Илиев така и не успяха да упражнят контрол над случващото се на терена. Испанците се задоволиха с владението на топката и безпроблемно обезвреждаха редките атаки на "лъвовете". България завърши срещата само с един точен удар, дощъл през второто полувреме.

Испания оглавява класирането в групата с пълен актив от 3 точки. България заема последната 4-а позиция в подреждането.

Свързани статии:

Световна квалификация: България - Испания (ГАЛЕРИЯ)
Световна квалификация: България - Испания (ГАЛЕРИЯ)
Снимки от световната квалификация между България и Испания
#национален отбор по футбол на Испания #Български национален отбор по футбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
3
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
4
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
5
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
6
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Още от: Спорт

Ивайло Чочев: Испания разполага с най-добрите футболисти в света
Ивайло Чочев: Испания разполага с най-добрите футболисти в света
Красимир Балъков: Няма слаб противник в тази група Красимир Балъков: Няма слаб противник в тази група
Чете се за: 00:47 мин.
Марк Кукурея: Страхотно преживяване е да играеш пред такава публика. Марк Кукурея: Страхотно преживяване е да играеш пред такава публика.
Чете се за: 01:35 мин.
Гърция стегна багажа на европейския шампион (ВИДЕО) Гърция стегна багажа на европейския шампион (ВИДЕО)
Чете се за: 05:22 мин.
Луис де ла Фуенте: Атмосферата на трибуните беше фантастична, България е добър отбор Луис де ла Фуенте: Атмосферата на трибуните беше фантастична, България е добър отбор
Чете се за: 01:55 мин.
Христо Стоичков: Националите трябва да тренират и да си повярват Христо Стоичков: Националите трябва да тренират и да си повярват
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

РСМ трябва да изпълни ангажиментите си, за да напредне в преговорите за ЕС, каза Антониу Коща
РСМ трябва да изпълни ангажиментите си, за да напредне в...
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
Чете се за: 02:10 мин.
Национални отбори
"Може би детето ми щеше да е живо сега": Ремонтират пътя край Телиш, където загина Сияна (ОБЗОР) "Може би детето ми щеше да е живо сега": Ремонтират пътя край Телиш, където загина Сияна (ОБЗОР)
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на...
Чете се за: 05:57 мин.
По света
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Това...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Какви са последиците от масовия срив на Гугъл?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ