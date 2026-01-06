ПФК Монтана и Никола Борисов се разделят по взаимно съгласие, съобщиха от клуба.

Централният бранител беше част от тима от лятото на 2023 година, като изигра 73 мача, в които вкара 5 гола и направи 1 асистенция.

"Ръководството на клуба изказва своята благодарност към Никола Борисов за професионализма, отдадеността и усилията, които положи с екипа на Монтана, както и за приноса му към развитието и представянето на отбора.

Пожелаваме му здраве, лични и професионални успехи и късмет в бъдещите начинания!", написаха от клуба.