Сериозна чистка в Ботев (Пловдив)

Ръководството на Ботев (Пловдив) взе решение за освобождаване на няколко футболисти от клуба. Това са Стивън Петков, Димитър Митков и Емил Мартинов. Клубът им благодари за положените усилия и им пожелава успех в бъдещата им професионална кариера.

Други четирима футболисти ще бъдат преотстъпени под наем в други клубове за срок от 6 месеца, като те ще останат собственост на Ботев. Това са Таилсон, Талес Да Силва, Шола Аделани и Джон Емануел.