Сериозна чистка в Ботев (Пловдив)

Спорт
Ръководството на клуба води активни преговори за зимната селекция.

ботев пловдив преодоля лекота спартак пътя топ купата
Ръководството на Ботев (Пловдив) взе решение за освобождаване на няколко футболисти от клуба. Това са Стивън Петков, Димитър Митков и Емил Мартинов. Клубът им благодари за положените усилия и им пожелава успех в бъдещата им професионална кариера.

Други четирима футболисти ще бъдат преотстъпени под наем в други клубове за срок от 6 месеца, като те ще останат собственост на Ботев. Това са Таилсон, Талес Да Силва, Шола Аделани и Джон Емануел.

„Информираме още, че от утре нашият нападател Алекса Мараш се завръща в редиците на отбора. Ръководството на клуба води активни преговори за зимната селекция с цел привличане на качествени футболисти, които да повишат конкуренцията и нивото на представяне на отбора. ПФК Ботев ще информира своевременно обществеността за всички последващи решения и новини около отбора“, написаха още от клуба.

