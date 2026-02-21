БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Атлетик Билбао се наложи над Елче с гол от дузпа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Горка Гурусетаи донесе трите точки на домакините.

атлетик билбао наложи елче гол дузпа
Снимка: БТА
Слушай новината

Отборът на Атлетик Билбао надигра Елче с 2:1 в мач от 25-ия кръг на Ла Лига.

Първото полувреме на мача завърши без голове. Горка Гурусета даде аванс на баските в 64-ата минута. Само четири по-късно обаче Андре Силва изравни за Елче от дузпа - 1:1.

Този резултат се запази до края на мача, като в 89-ата минута бе отсъдена нова дузпа, този път за Атлетик, а Горка Гурусета се нагърби с отговорността да изпълни удара и донесе трите точки на домакините.

Така Атлетик Билбао е на осмо място в класирането, като се изравни по точки - по 34, със седмия Селта Виго. Елче е на 16-а позиция с 25 точки, като е само с една над чертата на изпадащите тимове.

#ФК Елче #Ла Лига 2025/26 #ФК Атлетик Билбао

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
3
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
4
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват...
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради ремонт
5
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
6
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
6
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...

Още от: Европейски футбол

Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
ПСЖ изплаща частично дълга си към Мбапе ПСЖ изплаща частично дълга си към Мбапе
Чете се за: 01:47 мин.
Роби Кийн: Не заслужавахме да загубим Роби Кийн: Не заслужавахме да загубим
Чете се за: 01:45 мин.
Пер-Матиас Хьогмо: Спечелихме с воля Пер-Матиас Хьогмо: Спечелихме с воля
Чете се за: 01:15 мин.
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над Ференцварош от 2019 г. Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над Ференцварош от 2019 г.
Чете се за: 02:35 мин.
Лудогорец пребори снега и се похвали с отлични условия на “Хювефарма Арена” преди мача с Ференцварош тази вечер Лудогорец пребори снега и се похвали с отлични условия на “Хювефарма Арена” преди мача с Ференцварош тази вечер
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Проблеми по пътищата в Северозападна България заради снега Проблеми по пътищата в Северозападна България заради снега
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Затвориха временно пътя за Велинград заради паднали камъни и скална маса Затвориха временно пътя за Велинград заради паднали камъни и скална маса
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Усложнена зимна обстановка в събота Усложнена зимна обстановка в събота
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Започнаха обработки срещу заледявания в София заради снеговалежа
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Нова търговска война? – Тръмп налага нови глобални мита от 10%
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Потъналият кораб край Созопол: Остава неясна съдбата на изчезналите...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Войната в Украйна: САЩ с основна роля при прекратяване на огъня
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ