Атлетик Билбао се наложи над Елче с гол от дузпа

Отборът на Атлетик Билбао надигра Елче с 2:1 в мач от 25-ия кръг на Ла Лига.

Първото полувреме на мача завърши без голове. Горка Гурусета даде аванс на баските в 64-ата минута. Само четири по-късно обаче Андре Силва изравни за Елче от дузпа - 1:1.

Този резултат се запази до края на мача, като в 89-ата минута бе отсъдена нова дузпа, този път за Атлетик, а Горка Гурусета се нагърби с отговорността да изпълни удара и донесе трите точки на домакините.

Така Атлетик Билбао е на осмо място в класирането, като се изравни по точки - по 34, със седмия Селта Виго. Елче е на 16-а позиция с 25 точки, като е само с една над чертата на изпадащите тимове.