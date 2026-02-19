Лудогорец пребори снега и се похвали с отлични условия на “Хювефарма Арена” преди мача с Ференцварош тази вечер

Въпреки изключително тежките метеорологични условия и огромното количество паднал сняг в навечерието на мача на Лудогорец от Лига Европа срещу Ференцварош, клубът се справи с почистването на терена и трибуните, които са в отлично състояние 10 часа преди началото на сблъсъка с унгарския шампион. Всички зони на съоръжението отговарят на изискванията за провеждане на мач от най-високо европейско ниво и са напълно готови да посрещнат отбора и неговите привърженици, обявиха от клуба.

“Призоваваме феновете да дойдат на стадиона и да подкрепят отбора в поредния важен европейски мач. Атмосферата и подкрепата от трибуните, както винаги, ще бъдат ключов фактор в битката срещу унгарския шампион.

Отличните условия на „Хювефарма Арена“ са резултат от огромните усилия на талантите и техните треньори от Академия Лудогорец, женския отбор на орлите, служителите на клуба, служителите на „Биовет“, Община Разград и стотиците доброволци, които помогнаха в изчистването на тонове сняг и привеждането на стадиона във вид, отговарящ на стандартите на европейския футбол“, написаха от Лудогорец в своя профил в социалната мрежа „Фейсбук“.