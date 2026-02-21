Затвориха временно пътя за Велинград заради паднали камъни и скална маса

Полицията затвори временно движението през дефилето от село Варвара до Гара Костандово по пътя за Велинград. Причината е паднали на няколко места камъни и скална маса, както и опасност от падането на нови в резултат на обилните валежи от дъжд.

Пътят ще бъде отворен отново след като бъде почистен и стане възможно безопасното преминаване на автомобили по него. За обходен маршрут може да се използва пътят Пещера – Батак – Ракитово – Гара Костандово – Велинград. Пътят Белово – Юндола също може да се използва като обходен.

Екипи на полицейските управления в Септември и Велинград са позиционирани и от двете страни на трасето и пренасочват автомобилите, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР – Пазарджик.