Роби Кийн: Не заслужавахме да загубим

Можехме и двата гола в нашата врата да ги предотвратим, заяви наставникът на Ференцварош след първия грешен ход в плейофите на Лига Европа.
Европа. Унгарците отстъпиха пред Лудогорец с 0:1 на „Хювефарма Арена“. Наставникът на унгарския отбор обърна внимание на положенията, които е осъществил, както и на двата допуснати гола.
„Не заслужавахме да загубим от гледна точка на положенията, които имахме, а можехме и двата гола в нашата врата да ги предотвратим. При първия топката трябваше да се изчисти в някакъв момент. Изравнихме добре, доста бързо и после имахме три страхотни положения, но когато не си възползваш от положенията, тогава си наказан“, каза треньорът.
„При втория гол техният човек вкара страхотно, влезе много добре навътре, а ние блокирахме", допълни той.
Ирландецът отново коментира терена и шансовете на унгарците за реванша.
„Беше хлъзгав и мек терен, но създадохме и добри положения, които леко пропуснахме. Това трябва да е различното във втория мач – да бележим, но пак ще се надявам да създадем много голови ситуации. Лошо е, когато създаваш, а не вкарваш. Естествено, че сме разочаровани. Никой не обича да губи, но ще играем пред нашата публика. Казах им на футболистите, че трябваше да се представят по-добре и в двете ситуации, в които допуснахме. И също така им казах, че това в тази среща беше само половинката от двубоя и на наш терен трябва да се реши всичко“, завърши Кийн.