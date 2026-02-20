БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Роби Кийн: Не заслужавахме да загубим

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Можехме и двата гола в нашата врата да ги предотвратим, заяви наставникът на Ференцварош след първия грешен ход в плейофите на Лига Европа.

Роби Кийн: Не заслужавахме да загубим
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Европа. Унгарците отстъпиха пред Лудогорец с 0:1 на „Хювефарма Арена“. Наставникът на унгарския отбор обърна внимание на положенията, които е осъществил, както и на двата допуснати гола.

Не заслужавахме да загубим от гледна точка на положенията, които имахме, а можехме и двата гола в нашата врата да ги предотвратим. При първия топката трябваше да се изчисти в някакъв момент. Изравнихме добре, доста бързо и после имахме три страхотни положения, но когато не си възползваш от положенията, тогава си наказан“, каза треньорът.

При втория гол техният човек вкара страхотно, влезе много добре навътре, а ние блокирахме", допълни той.

Ирландецът отново коментира терена и шансовете на унгарците за реванша.

„Беше хлъзгав и мек терен, но създадохме и добри положения, които леко пропуснахме. Това трябва да е различното във втория мач – да бележим, но пак ще се надявам да създадем много голови ситуации. Лошо е, когато създаваш, а не вкарваш. Естествено, че сме разочаровани. Никой не обича да губи, но ще играем пред нашата публика. Казах им на футболистите, че трябваше да се представят по-добре и в двете ситуации, в които допуснахме. И също така им казах, че това в тази среща беше само половинката от двубоя и на наш терен трябва да се реши всичко“, завърши Кийн.

#Роби Кийн #ФК Ференцварош #УЕФА Лига Европа 2025/26

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
3
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето,...
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
4
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
5
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над Ференцварош от 2019 г.
6
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
6
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...

Още от: Футбол

Черно море и Ботев Враца ще търсят първи успех през пролетта
Черно море и Ботев Враца ще търсят първи успех през пролетта
Пер-Матиас Хьогмо: Спечелихме с воля Пер-Матиас Хьогмо: Спечелихме с воля
Чете се за: 01:15 мин.
Диниш Алмейда: Oтиваме в Будапеща за нов добър мач Диниш Алмейда: Oтиваме в Будапеща за нов добър мач
Чете се за: 01:35 мин.
Сон: На 50% сме си свършили работата Сон: На 50% сме си свършили работата
Чете се за: 01:42 мин.
Щутгарт и Цървена звезда спечелиха първите си мачове от плейофите в Лига Европа Щутгарт и Цървена звезда спечелиха първите си мачове от плейофите в Лига Европа
Чете се за: 02:30 мин.
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над Ференцварош от 2019 г. Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над Ференцварош от 2019 г.
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Планинската спасителна служба: Не тръгвайте сами в планината, колкото и да сте подготвени
Планинската спасителна служба: Не тръгвайте сами в планината,...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Продължава издирването на тримата рибари, които изчезнаха в морето край Созопол Продължава издирването на тримата рибари, които изчезнаха в морето край Созопол
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Подготовка за изборите: Служебният премиер на среща с ЦИК Подготовка за изборите: Служебният премиер на среща с ЦИК
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Техеран с писмо до ООН: Иран не иска война, но ще отговори...
Чете се за: 00:50 мин.
Близък изток
Остава в сила предупреждението за опасно високи води на река Тунджа...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Бившият британски принц Андрю беше освободен, но разследването...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Влакът на "Евровизия" потегли от Виена
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ