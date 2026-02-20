Роби Кийн: Не заслужавахме да загубим

Европа. Унгарците отстъпиха пред Лудогорец с 0:1 на „Хювефарма Арена“. Наставникът на унгарския отбор обърна внимание на положенията, които е осъществил, както и на двата допуснати гола.

„Не заслужавахме да загубим от гледна точка на положенията, които имахме, а можехме и двата гола в нашата врата да ги предотвратим. При първия топката трябваше да се изчисти в някакъв момент. Изравнихме добре, доста бързо и после имахме три страхотни положения, но когато не си възползваш от положенията, тогава си наказан“, каза треньорът.

„При втория гол техният човек вкара страхотно, влезе много добре навътре, а ние блокирахме", допълни той.

Ирландецът отново коментира терена и шансовете на унгарците за реванша.