Челси удължи сътрудничеството си с Рийс Джеймс

"Сините" ще продължат да разчитат на своя капитан.
Челси не смята скоро да се разделя със своя капитан. Англичаните ще продължат да разчитат за още дълъг период от време на Рийс Джеймс, обявиха днес официално от клуба. „Сините“ и англичанинът удължиха своето сътрудничество до 2023 година.
"Челси с удоволствие съобщава, че капитанът на мъжкия отбор Рийс Джеймс подписа нов договор до 2032 година", се казва в съобщението.
"След първата си тренировка с „сините“ на шестгодишна възраст, Рийс премина през нашата академия и се превърна в ключова фигура в първия отбор. Той е записал над 200 участия за Челси, спечелвайки пет големи трофея, включително Шампионската лига на УЕФА през 2021 г. и две титли от Световното клубно първенство на ФИФА, и е бил капитан на „сините“ над 50 пъти", пишат от клуба.