БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ПСЖ изплаща частично дълга си към Мбапе

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Бившият нападател на французите вече е получил 4 милиона от 6-те, които му се полагат.

ПСЖ изплаща частично дълга си към Мбапе
Слушай новината

Ръководството на Пари Сен Жермен е платило на бившия нападател Килиан Мбапе 4 милиона евро от оставащите 6 милиона евро дълг. Спорът между страните остава нерешен, според L'Equipe.

Различията продължават от трансфера на играча в Реал Мадрид през лятото на 2024 г., където той премина като свободен агент. През декември 2025 г. Парижкият трудов съд разпореди на ПСЖ да изплати на играча 60,9 милиона евро, включително 55 милиона евро заплата и бонуси, както и приблизително 5,9 милиона евро ваканционни отпуски и лихви.

Мбапе е получил 55 милиона евро от тази сума. След посещение на съдебни изпълнители, парижкият клуб е превел допълнителни 4 милиона евро. Следователно дългът от 2 милиона евро остава непогасен.

От ПСЖ твърдят, че всички дължими на играча суми са платени, позовавайки се на несъответствия в структурата на плащането. Няколко източника, близки до случая, обаче оспорват тази позиция.

Освен това, парижкият клуб би искал Мбапе да се откаже от искането си пълният текст на съдебното решение да бъде публикуван на началната страница на официалния уебсайт на клуба в рамките на един месец. Преговорите между страните продължават и ПСЖ.

Този сезон 27-годишният французин е изиграл 32 мача за Реал Мадрид във всички състезания, отбелязвайки 38 гола и давайки 6 асистенции.

#ФК Пари Сен Жермен #Килиан Мбапе

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
3
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето,...
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
4
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
5
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над Ференцварош от 2019 г.
6
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Футбол

Мароко осъди на затвор 19 футболни фенове заради действията им по време на финала на Купата на африканските нации
Мароко осъди на затвор 19 футболни фенове заради действията им по време на финала на Купата на африканските нации
Неймар: Може би през декември ще кажа край, ще видим какво ще реши сърцето ми Неймар: Може би през декември ще кажа край, ще видим какво ще реши сърцето ми
Чете се за: 02:32 мин.
Черно море и Ботев Враца ще търсят първи успех през пролетта Черно море и Ботев Враца ще търсят първи успех през пролетта
Чете се за: 02:22 мин.
Роби Кийн: Не заслужавахме да загубим Роби Кийн: Не заслужавахме да загубим
Чете се за: 01:45 мин.
Пер-Матиас Хьогмо: Спечелихме с воля Пер-Матиас Хьогмо: Спечелихме с воля
Чете се за: 01:15 мин.
Диниш Алмейда: Oтиваме в Будапеща за нов добър мач Диниш Алмейда: Oтиваме в Будапеща за нов добър мач
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка,...
Чете се за: 06:20 мин.
Политика
Започва вътрешна проверка по случая с починалото бебе в Окръжна болница в София Започва вътрешна проверка по случая с починалото бебе в Окръжна болница в София
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Планинската спасителна служба: Не тръгвайте сами в планината,...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Продължава издирването на тримата рибари, които изчезнаха в морето...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Подготовка за изборите: Служебният премиер на среща с ЦИК
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ