Тотнъм си тръгна с точка от "Анфийлд" с гол на Ришарлисон в края

Срещата между Ливърпул и Тотнъм от 30-ия кръг на Висшата лига завърши при равенство 1:1. Бившият футболист на Евертън Ришарлисон донесе точка на "шпорите" с гол в 90-ата минута.

Домакините не впечатляваха с играта си в началото на срещата, но откриха резултата на стадион "Анфийлд" в Ливърпул с гол от статично положение. Доминик Собослай се разписа от пряк свободен удар. Фалцовият изстрел бе разположен в средата на вратата, но мина през ръкавиците на Гилермо Викарио.

До почивката Коди Гакпо можеше да удвои преднината на мърсисайдци, но стреля в лявата греда. В добавеното време на първата част Ришарлисон бе близо до изравнителен гол, но сънародникът му Алисон спаси изстрела му.

След паузата възпитаниците на Арне Слот контролираха играта, с идеята да стигнат минимален успех, пестейки сили за реванша в Шампионска лига срещу Галатасарай. Лондончани търпеливо изчакваха своя момент, който дойде в последната 90-а минута от редовното време. Ричарлисон оформи крайния резултат с удар от движение от вътрешността на наказателното поле, след подаване по земя на резервата Рандал Коло Муани.

Игор Тудор стигна до първа точка като наставник на столичани.

Ливърпул се изкачи до 5-ата позиция в подреждането с актив от 49 точки. Тотнъм остава на 16-ото място в класирането с 30 точки.