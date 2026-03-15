Барселона съсипа защитата на Севиля

Барселона натрупа четвърти пореден успех на своята сметка в Ла Лига. Съставът на Ханзи Флик сломи Севиля с 5:2 в мач от 28-ия кръг, който се изигра на „Ноу Камп“.

Така каталунците си върнаха преднината от четири точки на върха на класирането пред Реал Мадрид, който победи Елче в събота вечер.

Три гола за тима на Ханзи Флик отбеляза бразилският национал Рафиня. Той бе автор на първите два гола от дузпи, а след това вкара и за 4:1 след асистенция на Фермин.

Дани Олмо също вкара за 3:0 за Барса още през първата част, а Осо върна един гол за Севиля в добавеното време на първата част.

След Рафиня 5:1 направи Жоао Кансело, а в добавеното време на срещата Джибрил Соу оформи крайното 5:2 след асистенция на автора на първото попадение Осо.

Севиля е на 14-о място с 31 точки, като има пет повече от Елче, който е първият тим под чертата.