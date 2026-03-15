Майнц си тръгна доволен от Бремен

Майнц се върна на победния път в Бундеслигата. Тимът постигна успех при гостуването си на Вердер Бремен с 2:0 в мач от 26-ия кръг.

Така отборът на Урс Фишер събра 27 точки и води с две на днешния си съперник, който е с една над изпадащите.

Майнц отправи само два точни удара във вратата на Вердер, но вкара и двата. В шестата минута Паул Небел даде преднина на гостите след центриране на Филип Мвене, а в 52-та Ли Дже-Сун се възползва от подаване на Шералдо Бекер и оформи крайното 2:0.

Вердер Бремен така и не успя да застраши вратата на гостите през второто полувреме и серията от победи на отбора спря на две.