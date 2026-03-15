Париж стигна до точката срещу Страсбург

Страсбург и Париж не успяха да се победят в Лига 1. Двата тима си спретнаха равенство след 0:0 в мач от 26-ия кръг. Така Страсбург пропуснаха добра възможност да се доближат до Топ 6 в класирането, което ще им даде възможност да се борят за разпределението на евроквотите.

В 12-ата минута на мача Абдул Уатара от Страсбург направи добавка в наказателното поле и насочи топката в долния десен ъгъл, но ударът бе спасен от вратаря Кевин Трап. В 34-ата минута шут на Гела Дуе от домакините с глава срещна напречната греда.

В 61-вата минута попадение на Страсбург не бе зачетено заради засада. Пропуск за парижани направи Лука Колеошо.

В добавеното време на мача пропуска направи и Давид Фофана за Страсбург.

Страсбург е на осмо място с 37 точки, ФК Париж е на 13-а позиция с 28.