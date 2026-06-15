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Селекцията на националния „Отбор на надеждата“ приключи

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Спорт
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До този момент в проекта са взели участие над 1000 младежи, които са израснали в институции, в незаконни постройки или са били настанени в центрове за бежанци и за хора със зависимости.

Отбор на надеждата
Снимка: Пресслужба
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Селекцията на играчи за разширения състав на националния „Отбор на надеждата“ приключи в неделя с избор на 14 състезатели, които ще започнат подготовка за европейското първенство по стрийт футбол във Вроцлав, Полша, насрочено в периода от 16 до 20 юли 2026 г. Само осем от тях обаче ще заминат за участие на континенталния шампионат. Също толкова играчи ще играят и на световното първенство по футбол за бездомни хора – Homeless World Cup, което ще се проведе от 16 до 24 януари 2027 година в Мексико Сити. Финалният избор на национални състезатели ще бъде направен от селекционера на представителния тим Борислав Фердинандов два дни преди заминаването за всеки от двата футболни форума.

За втора поредна година в разширения състав на националния отбор попаднаха украинци, които са получили убежище в България. Иван Чернев и Олег Брицкан от няколко години живеят на територията на град Пловдив. Половината от националните състезатели са от селата Динката и Черногорово, които са на територията на Община Пазарджик. Градовете София и Стара Загора са представени в националната селекция с по двама футболисти, а Перущица с един.

Тази година проектът „Отбор на надеждата“, който е една от най-успешните социални инициативи в страната, празнува 15-годишен юбилей. До този момент в проекта са взели участие над 1000 младежи, които са израснали в институции, в незаконни постройки или са били настанени в центрове за бежанци и за хора със зависимости. Всичките 88 национални състезатели от "Отбор на надеждата", участвали в Homeless World Cup, са социално включени и са пълноценни членове на българското общество.

#"Отбор на надеждата"

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